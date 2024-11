Denn Lothar Matthäus bezeichnet sich einem Clip als "Assistant Kicking Coach" der New England Patriots. In dem Video ist der Rekord-Nationalspieler mit seiner legendären "10" auf dem Rücken als Kicker außerordentlich erfolgreich.

Rund um das Munich Game sind auch die New England Patriots in Mündchen vertreten. Das Team verkündet im Vorfeld eine "Sensations-Verpflichtung".

Der 63-Jährige antwortet betont cool: "Easy. You just got to kick it – like Lothar."

Und dann fragt er: "Can you kick it like Lothar? Dann zeig’s mir, am 8. und 9. November in München."

Der Hintergrund des Ganzen: Rund um das Munich Game präsentieren sich in München in den Tagen vor dem Spiel zahlreiche Teams mit Marketingrechten in Deutschland und bieten Aktionen für die Fans an, darunter auch die Patriots.

Der Team Pub der Patriots ist vom 8. bis 10. November das Herrschaftszeiten (Tal 12, München). Zur Matthäus-Verpflichtung kam es, weil er Markenbotschafter für Patriots-Sponsor Interwetten ist.