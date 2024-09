Anzeige

Am 10. November treffen die New York Giants in München auf die Carolina Panthers. Spätestens seit dem ersten Spieltag ist klar: Es wird schlimm. Achtung: Alles nicht ganz ernst gemeint!

Von Kevin Obermaier

Erinnert ihr euch noch an den 13. November 2022? Blöde Frage. Natürlich erinnert ihr euch.

Das erste NFL-Spiel überhaupt auf deutschem Boden. München. Seattle Seahawks. Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady. (Cro.) Ein Football-Fest, von dem wir alle noch unseren Enkelkindern erzählen werden. Vorausgesetzt, wir haben welche.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre danach, am 10. November 2024, werden wir das zweite NFL-Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt erleben. Und schon heute, am 9. September, ist eines klar: Diesmal wird es anders.

Es wird schlimm.

Das liegt gar nicht daran, dass das zweite Mal nie ganz so toll sein kann wie das erste Mal. Ist ja auch nicht immer so. In manchen Situationen ist es (in der Regel) genau andersrum.

Das liegt vielmehr an zwei konkreten Dingen: an der einen teilnehmenden Mannschaft. Und an der anderen.