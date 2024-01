NFL: Mutter von CeeDee Lamb kritisiert Dak Prescott

Darius Slay (Philadelphia Eagles)

Schließlich musste Slay in die Katakomben gefahren werden, die Verletzung soll allerdings nach seinen Angaben nicht so schwer sein. Es war das erste Spiel des Cornerbacks nach seiner Knie-OP Mitte Dezember. In der Zwischenzeit hatte er vier Spiele verpasst. Unschön verlief das Spiel auch für Julio Jones, der bereits in der ersten Hälfte mit einer Gehirnerschütterung vom Feld musste. © IMAGO/USA TODAY Network