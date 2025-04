Buggs' Anwalt Greg Gambril äußerte sich in einer Erklärung zu der Thematik: "Die im Mai 2024 gegen Isaiah Buggs erhobene Anklage wegen Hundequälerei wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Tuscaloosa County mit sofortiger Wirkung abgewiesen."

Seitdem machte der Defensive Tackle kein Spiel mehr in der NFL . Nun steht er jedoch vor einem Comeback, da die Anklage fallen gelassen wurde.

Isaiah Buggs steht vor einer Rückkehr in die NFL. Der Defensive Tackle stand wegen des Vorwurfs der Tierquälerei und der häuslichen Gewalt in den Schlagzeilen.

Comeback: Wohin verschlägt es Buggs?

Nun möchte der 28-Jährige sein Comeback in der NFL feiern. In der vergangenen Saison war Buggs Free Agent. Die Chiefs hatten ihn erst im Januar 2024 verpflichtet, im Februar desselben Jahres unterschrieb er einen Reservevertrag in Kansas City.

Davor lief der D-Liner für die Pittsburgh Steelers, die Las Vegas Raiders und die Detroit Lions auf. Nun ist Buggs auf der Suche nach einer neuen Franchise. "Ich schaue nach vorne und darauf, meine Karriere fortzusetzen", ließ er in einem Statement wissen.