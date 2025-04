"Es ist ein weiterer großer Fortschritt für die Sicherheit der Spieler, dass die Labortests der besten Helme mit niedrigeren Verletzungsraten auf dem Spielfeld gleichzusetzen sind. Die am besten bewerteten Helme halten, was sie versprechen - die Gehirnerschütterungsrate bei den Spielern, die sie tragen, ist deutlich zurückgegangen," erklärte Jeff Miller, Executive Vice President der NFL und zuständig für die Gesundheit und Sicherheit der Spieler.

Die NFL hat die jährlichen Ergebnisse der Helm-Labortests bekanntgegeben. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der NFLPA durchgeführt. Im Rahmen dessen wurden auch die neuen Hochleistungsmodelle vorgestellt, die ab der kommenden Saison zum Einsatz kommen.

Zwei neue Modelle mit neuartiger Technologie

Bereits in der vergangenen Saison zeigte sich die deutliche Verbesserung der Helme. Im Vergleich zur Spielzeit 2023 sank die Anzahl der Gehirnerschütterungen in der NFL um 17 Prozent.

Alle Helme, die nicht empfohlen werden, erhalten in der kommenden Saison eine gelbe Kennzeichnung, verbotene Helme erscheinen in Rot. In diese Kategorie ordnen sich sieben Helme neu ein.