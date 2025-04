NFL: Cleveland Browns verpflichten Quarterback-Legende

Entscheidung bei den Cleveland Browns. Die Franchise sichert sich für die kommende Saison die Dienste eines Spielmacher-Routiniers.

Neuigkeiten aus der NFL! Die Cleveland Browns verstärken sich mit einem neuen Quarterback. Laut Insider Adam Schefter stattet die Franchise Joe Flacco mit einem Einjahresvertrag über vier Millionen US-Dollar aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Spielmacher bei den Browns unterschreibt. In der Saison 2023 stand der 40-Jährige bereits in Cleveland unter Vertrag. Seinerzeit hatte er im November bei dem Team angeheuert, nachdem sich der eigentliche Starter Deshaun Watson eine schwere Verletzung zugezogen hatte.

Flacco führte das Team in der Folge in die Playoffs und gewann den Award als "NFL Comeback Player of the Year".