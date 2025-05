Dennoch sorgte das Video für heftige Diskussionen und war auch das bestimmende Thema bei den Patriots, als Head Coach Mike Vrabel am Mittwoch den Journalisten Rede und Antwort stand.

Der 31-Jährige erholt sich nach wie vor von seinem Kreuzbandriss, den er sich Ende Oktober des vergangenen Jahres noch bei den Houston Texans zugezogen hatte. Auf dem Feld könnte er also ohnehin noch nicht stehen.

Während die New England Patriots ihre Vorbereitung auf die NFL -Saison absolvieren, hat Neuzugang Stefon Diggs derzeit anderes zu tun. Am Dienstag machte auf Social Media ein Video des Wide Receivers die Runde.

Vrabel reagiert leicht genervt auf Diggs-Video

Und Vrabel klang nicht so, als wäre er mit allem einverstanden, was er da so mitbekommen hat. "Wir sind uns dessen bewusst und wollen natürlich auf und neben dem Feld gute Entscheidungen treffen", sagte der 49-Jährige.

Und weiter: "Alle Unterhaltungen, die ich mit Stefon führe, bleiben zwischen uns und im Team." Immerhin: In der vergangenen Woche soll Diggs bei mindestens einer freiwilligen Trainingseinheit der Patriots dabei gewesen sein.

"Wir arbeiten hart daran, dass er zurückkommt und einsatzbereit ist. Wenn er hier ist, werden wir ihn trainieren und ihn einsatzbereit machen", sagte Vrabel mit Blick auf den Gesundheitszustand seines Spielers.

Diggs hatte zu Beginn der Offseason einen Dreijahresvertrag über insgesamt 69 Millionen Dollar bei den Patriots unterschrieben. Mit seiner Erfahrung und Qualität soll er der Offense um Quarterback Drake Maye eine neue Ebene geben.