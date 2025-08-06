Anzeige
AMerican Football

NFL - New England Patriots: Head Coach Mike Vrabel blutet nach Trainings-Prügelei

  • Aktualisiert: 07.08.2025
  • 08:44 Uhr
  • Martin Jahns

Beim gemeinsamen Training der New England Patriots und der Washington Commanders ist es zu einer wilden Rauferei gekommen. Patriots-Coach Mike Vrabel stürzte sich in die Spielertraube – und wurde dabei selbst verletzt.

Unglaubliche Szenen in der NFL-Saisonvorbereitung!

In einer gemeinsamen Trainingssession der New England Patriots und Washington Commanders kam es am Mittwoch zu einem Eklat. Mittendrin: Patriots-Head-Coach Mike Vrabel!

Wie Zack Cox vom "Boston Herald" berichtete, war ein Tackle von Patriots-Spieler TreVeyon Henderson gegen einen Commanders-Spieler Auslöser der Keilerei. Beide Spieler begannen anschließend eine Rauferei am Boden.

Immer mehr Teamkollegen eilten anschließend hinzu. Es war bereits die zweite Handgreiflichkeit der Trainingseinheit.

Mike Vrabel nimmt es mit Humor

Auch Vrabel sei daraufhin in die Spielertraube gesprungen, um die Situation aufzulösen. Allerdings habe der Coach selbst einen Schlag abbekommen – wohl ausgerechnet unbeabsichtigt vom eigenen Spieler Will Campbell, der ebenfalls beteiligt war. Die Folge: Eine blutende Wunde an Vrabels rechter Wange.

Der Patriots-Coach nahm die Keilerei allerdings mit Humor. Wide Receiver DeMario "Pop" Douglas sagte nach der Situation, Vrabel habe gescherzt: "Du solltet mal den anderen Typen sehen."

Nach kurzer Unterbrechung ging die Trainings-Session anschließend weiter.

