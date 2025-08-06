Beim gemeinsamen Training der New England Patriots und der Washington Commanders ist es zu einer wilden Rauferei gekommen. Patriots-Coach Mike Vrabel stürzte sich in die Spielertraube – und wurde dabei selbst verletzt.

Unglaubliche Szenen in der NFL-Saisonvorbereitung!

In einer gemeinsamen Trainingssession der New England Patriots und Washington Commanders kam es am Mittwoch zu einem Eklat. Mittendrin: Patriots-Head-Coach Mike Vrabel!

Wie Zack Cox vom "Boston Herald" berichtete, war ein Tackle von Patriots-Spieler TreVeyon Henderson gegen einen Commanders-Spieler Auslöser der Keilerei. Beide Spieler begannen anschließend eine Rauferei am Boden.

Immer mehr Teamkollegen eilten anschließend hinzu. Es war bereits die zweite Handgreiflichkeit der Trainingseinheit.