Was machen die Patriots mit ihrem Draft Pick? Was offensichtlich ist: Das Team hat großes Interesse an LSU-Quarterback Jayden Daniels. Dafür sind sie mehr als nur anwesend bei seinem Pro Day.

Von Kai Esser

Am vergangenen Mittwoch veranstaltete die Louisiana State University, kurz LSU, ihren alljährlichen Pro Day. Dort können Prospects für den Draft noch ein letztes Mal vor NFL-Scouts und Coaches ihre Fähigkeiten zeigen.

Mit dabei waren natürlich auch die beiden Top-Spieler der Schule, die im kommenden Draft zur Verfügung stehen werden: Quarterback Jayden Daniels und Wide Receiver Malik Nabers. Bei beiden wird erwartet, dass sie in der ersten Hälfte der ersten Runde gezogen werden.

Am häufigsten wird Jayden Daniels in den verschiedensten Mock Drafts von verschiedensten Experten an dritter Stelle bei den New England Patriots untergebracht.

Sinn würde es ergeben, weil sich die Patriots entschlossen, mit Mac Jones ihren First-Round-Quarterback aus 2021 wegzutraden.