NFL: Vier Franchises mit Interesse an Rugby-Star Louis Rees-Zammit - Teams bekannt

Rees-Zammit hatte sich erst kürzlich beim Pro Day des International Program vor Scouts der Liga präsentiert. Er selbst war dabei vor allem von seinem Ergebnis beim 40-Yard-Dash enttäuscht, hatte er diesen doch nur in 4,44 Sekunden absolviert, obwohl er im Training bereits eine Zeit von 4,3 Sekunden abgeliefert hatte.

Nun berichtet "ESPN", dass sich Rees-Zammit mit den ersten NFL-Teams getroffen haben soll. Demnach handele es sich um die Cleveland Browns und New York Jets. Weitere Treffen mit den Denver Broncos und Kansas City Chiefs sollen folgen. Gerade dem aktuellen Super-Bowl-Champion wird großes Interesse nachgesagt.

Wird aus einem Rugby-Supertalent ein NFL-Star? Mitte Januar hatte der britische Rugby-Klub Gloucester Louis Rees-Zammit freigestellt, damit dieser – obwohl ihm eine Rugby-Weltkarriere prophezeit wird – am International Player Pathway Program der NFL teilnehmen kann.

Rugby-Star Louis Rees-Zammit strebt eine Karriere in der NFL an. Das Interesse vonseiten einiger Teams soll dabei vorhanden sein, nun werden erste Namen genannt.

Das Wichtigste in Kürze

Von den Scouts soll er demnach dennoch gelobt worden sein, so soll vor allem seine exzellente Fußarbeit beeindruckt haben. Der 23-Jährige hatte sich bereits vor dem Pro Day in Gesprächen mit einzelen Franchises befunden, weitere sollen folgen.

Rees-Zammit ist eines der größten Rugby-Talente seines Landes, er strebt nun allerdings eine Karriere als Running Back oder Wide Receiver in der besten Football-Liga der Welt an. Zudem besteht die Möglichkeit, als Kick Returner in den Special Teams eingesetzt zu werden.