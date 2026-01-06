Top in nahezu jeder Kategorie
NFL - New England Patriots: Ist Drake Maye der MVP-Favorit? Quarterback überzeugt mit unfassbaren Zahlen
- Aktualisiert: 13.01.2026
- 08:44 Uhr
- Kai Esser
Nach dem Ende der Regular Season haben die New England Patriots die beste Bilanz der NFL - und auch den wertvollsten Spieler? Drake Maye ist einer der Favoriten im MVP-Rennen. Besonders die Zahlen beeindrucken.
Von Kai Esser
Die Spielzeit 2025 war eine Fabelsaison der New England Patriots. Das lag an mehreren Faktoren, wie der Anstellung von Mike Vrabel als Head Coach und der Investition in Top-Stars wie Milton Williams und Stefon Diggs in der Free Agency.
Vor allem lag es jedoch an einem nicht zu erwartenden Sprung von Quarterback Drake Maye. Zurecht ist der 23-Jährige einer von zwei Kandidaten auf den MVP-Titel neben Matthew Stafford von den Los Angeles Rams.
Vor allem die Zahlen des jungen Spielmachers beeindrucken - und könnten den entscheidenden Ausschlag geben.
New England Patriots: Alles außer Passing Touchdowns
Zu allererst: In der herausstechendsten Statistik liegt Maye weit weg von Stafford: 31 Passing Touchdowns zu 46 von Stafford. Allerdings sprechen die nur die halbe Wahrheit. Die Patriots setzen innerhalb der Fünf-Yard-Linie eher den Lauf ein, die Rams setzen auf schnelle Fade- und Slant-Routes der Receiver.
Vor allem ein Wert sticht ins Auge: Nicht nur führt Maye die Liga in Passgenauigkeit an (72 Prozent), sondern auch in Yards pro Pass (8,9). Das schafften in der NFL-Historie zuvor nur fünf andere Quarterbacks. Das alleine zeigt, wie hoch diese Leistung anzusiedeln ist. Auch in den Metriken Passer Rating (113,5) und QBR (77,2) ist er Nummer eins. Maye ist nicht nur der Beste bei tiefen Pässen, sondern der Akkurateste insgesamt.
Externer Inhalt
Nicht nur die klassischen Statistiken stechen ins Auge, auch sogenannte Advanced Metrics. Die lassen hunderte kleine Variablen auf dem Football-Feld einfließen, um einen Wert zu bestimmen. Beispielsweise Completion Percentage Over Expected, kurz CPOE.
Ähnlich wie Expected Goals im Fußball soll das zeigen, wie viel besser ein Spieler performt, als historisch zu erwarten gewesen wäre. Auch hier führt Maye die Liga mit 9,1 Prozent an. Das heißt: Eigentlich wäre von Maye nach Analyse jedes Passes nur eine Passgenauigkeit von knapp 63 Prozent erwartet worden - eine absurde Steigerung!
- NFL: Matthew Stafford sticht Drake Maye aus - da sind die offiziellen All-Pro Teams
- NFL-Saison 2026: Heim- und Auswärtsspiele aller Teams im Überblick
Gleiches kann man für Gesamtpunkte anwenden, genannt EPA (Expected Points Added). Demnach haben die Patriots dank Maye 150 Punkte mehr gemacht, als statistisch zu erwarten gewesen wären! Zum Vergleich: Staffords CPOE steht bei 1,5 Prozent, seine EPA bei 123.
Externer Inhalt
Drake Maye: Der beste Passer und ein starker Läufer
Ein Element, das bei Mayes Konkurrent aus Los Angeles ein Non-Faktor ist, ist das Laufspiel. Während Matthew Stafford einen einzigen Rushing Yard - ja, einen - und keinen Touchdown über die Saison angesammelt hat, kommt der Absolvent von North Carolina auf 450 Rushing Yards und vier Touchdowns.
Hinzu kommen starke 38 First Downs - beides Top-5-Werte für Quarterbacks in dieser Saison. Die Fähigkeit, Plays zu verlängern, stets gute Bewegungen in der Pocket zu haben und trotzdem die Augen stets offen für Receiver zu haben, ist ein Talent, das in keinem Box Score auftaucht.
Externer Inhalt
Maye schafft es stets, Defenses vor große Aufgaben zu stellen. Wird es ein normaler Dropback? Wird es ein Bootleg? Play Action? Gar ein vorgefertiger Quarterback-Run? Gegen einen Spielmacher seiner Vielseitigkeit und Qualität zu spielen, ist das Schwierigste, was es gibt.
Externer Inhalt
Drake Maye liefert vor allem in Drucksituationen
Ebenfalls erst auf den zweiten und dritten Blick ist sichtbar, in welchen Situationen jene Zahlen zustande kommen. Der Patriots Quarterback bringt bei dritten Versuchen 63 Prozent seiner Bälle an und hat dabei ein Passer Rating von 97. Zum Vergleich: Stafford bringt knapp die Hälfte seiner Pässe an, sein Rating in diesen Situationen liegt bei 82,5.
Absurder wird es jedoch bei vierten Versuchen: Dort hat Maye 86 Prozent seiner Pässe angebracht und dabei ein Rating von 141,7 aufgelegt. Zur Erinnerung, das bestmögliche Passer Rating liegt bei 158,3.
Satte 149 Mal wurde der 23-Jährige von der gegnerischen Defense unter Druck gesetzt, trotzdem legt er in diesen Situationen ein Passer Rating von 103,1 auf. Kein anderer Quarterback kommt auf über 100.
Externer Inhalt
Ob Maye nun der NFL MVP wird oder nicht. Die Zahlen, die der Quarterback im immer noch erst zweiten Jahr seiner NFL-Karriere in die Statistikbücher geschrieben hat, werden als eine der besten Saisons eines Patriots Quarterbacks jemals in Erinnerung bleiben.