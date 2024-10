NFL - New England Patriots:  Quarterback-Wechsel von Jacoby Brissett zu Drake Maye bestätigt

Das jedenfalls berichten mehrere Medien aus den USA übereinstimmend und verweisen in dem Zusammenhang auf Mayos Aussagen am Tag nach der vierten Niederlage in Folge.

Nicht einen Touchdown-Pass brachte er an den Mann, seine Passquote von 18/34 ist ebenso unterdurchschnittlich wie die 160 Passing Yards. Argumente dafür, weiter die Nummer 1 zu sein, blieb der 31-Jährige auch im Heimspiel gegen die Dolphins schuldig.

Denn auch in Woche 5 gelang es dem bisherigen Spielmacher nicht, die Kritiker verstummen zu lassen.

Diese Entscheidung konnte nicht mehr überraschen. Denn schon am Tag nach der 10:15-Niederlage der Patriots gegen die Miami Dolphins wurden die Stimmen, die einen Wechsel von Jacoby Brissett hin zum Nummer-3-Pick des Drafts forderten, immer lauter.

Diese Frage kann schon am Mittwoch mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. Die Patriots stellten Maye via Social Media als ihren neuen Starting Quarterback vor.

Werden die New England Patriots am kommenden Wochenende den Starting Quarterback wechseln und Rookie Drake Maye eine Chance geben?

Am Tag nach der Niederlage gegen die Dolphins schlägt Patriots-Coach Jerod Mayo neue Töne in der Debatte um den Starting Quarterback der Franchise an. Am Mittwoch machen die Pats den Wechsel offiziell.

"Es war einfach nicht gut genug", sagte Mayo über die Leistung von Brissett in einer Medienrunde. Die Defensive und die Special Teams seien gut genug gewesen, um das Spiel zu gewinnen, meinte Mayo vielsagend. Dass dies nicht für Brissett gelte, sehe vermutlich auch der Quarterback selbst ein, so der Head Coach der Pats: "Er würde sich der Meinung anschließen, dass es nicht gut genug war."

NFL-Experte: "Es könnte zu einem QB-Wechsel kommen"

"In New England könnte es bald einen QB-Wechsel geben, denn Rookie-Erstrundenpick Drake Maye könnte am Sonntag gegen die Texans starten", schrieb der angesehene NFL-Experte als Antwort auf einen entsprechenden Tweet von Mike Reiss, dem Patriots-Reporter von "ESPN".

Eine mögliche Ablösung des Routiniers durch Maye hatte sich allerdings schon vor der der Niederlage gegen die Dolphins angedeutet. Brissett warf in fünf Spielen in dieser Saison erst zwei Touchdown-Pässe. Im Schnitt kommt er in diesem Zeitraum auf lediglich 139,2 Passing Yards.

Damit ist er hauptverantwortlich dafür, dass die Patriots-Offensive auf dem vorletzten Platz in der NFL liegt, was die durchschnittlich erzielten Punkte (12,4) betrifft. Sogar Letzter ist das Team aus Foxborough bei den Passing Yards pro Spiel (119,4).

Nur kurz blieb nach dem neuerlichen Offenbarungseid vom Sonntag offen, ob Maye, der bislang lediglich zu einem Kurzeinsatz gegen die New York Jets (3:24) kam, tatsächlich gegen die Houston Texans sein Debüt in der Startformation gibt. Er tut es.