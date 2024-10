Die New England Patriots müssen auf Jabrill Peppers verzichten, weil der Safety mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sein soll. Klub-Besitzer Robert Kraft deutet sogar die Entlassung des 29-Jährigen an.

Die Zeit von Jabrill Peppers bei den New England Patriots könnte abrupt zu Ende gehen. Nachdem der Safety am Samstag verhaftet worden war und damit das Spiel gegen die Miami Dolphins (10:15) am Sonntag verpasste, äußerte sich nun Robert Kraft zum Umgang der Franchise mit dem Fall.

Im "The Breakfast Club"-Podcast stellte der Franchise-Besitzer fest, dass der Klub seine eigenen Untersuchungen zum Fall anstellen werde: "Falls das, was berichtet wird, wahr sein sollte, ist er weg." Der 29-Jährige hatte seinen Vertrag erst im Juli für 24 Millionen US-Dollar um drei Jahre verlängert.

"Es wäre am einfachsten gewesen, ihn sofort zu entlassen, aber wir sind dem nachgegangen und wollen ihm gerecht werden", ergänzte Kraft: "Wenn die Fakten so sind, wie sie öffentlicht berichtet wurden, dann ist er nicht mehr bei uns."

Vorher hatte "ESPN"-Reporter Adam Schefter berichtet, dass Peppers auf die Commissioner's Exempt List gesetzt wurde und daher weder an NFL-Spielen teilnehmen noch trainieren darf.

Auf diese spezielle Liste dürfen Spieler nur von NFL-Commissioner Roger Goodell gesetzt werden. Teams haben diese Befugnis nicht. Der Commissioner hat auch die alleinige Befugnis, festzulegen, wie lange der Spieler gesperrt bleibt.