Die New England Patriots müssen wohl länger auf Safety Jabrill Peppers verzichten. Der 29-Jährige hat sich allerdings nicht verletzt, sondern ist mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.

Die New England Patriots haben den Saisonstart in der NFL völlig verpatzt. Nach fünf Spielen steht die einstige Erfolgsfranchise bei einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen und muss nun wohl auch noch länger auf Jabrill Peppers verzichten.

Der Safety wurde am vergangenen Samstag von der Polizei in Braintree, Massachusetts, verhaftet, verpasste deshalb auch das Spiel gegen die Miami Dolphins (10:15) am Sonntag.

Wie "NBCBoston.com" berichtet, wurde die Polizei am frühen Samstagmorgen auf eine Störung in einem Wohnhaus hingewiesen. Vor Ort wurde Peppers demnach wegen Körperverletzung, Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe, Strangulation und Besitz einer Substanz der Klasse 'B' (Cannabis, Kokain, Kodein oder ähnliches) festgenommen.

Gegenüber "WCVB-TV Boston" äußerte die Freundin des Patriots-Stars nun grauenhafte Vorwürfe: "Mein Freund legte seine Hand auf meinen Hals und schlug meinen Kopf gegen die Wand, dann stieß er mich die Treppe hinunter." Peppers selbst soll die Anschuldigungen vehement bestreiten.