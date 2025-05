NFL - New Orleans Saints: Carr-Chaos! Franchise bleibt planlos

Derek Carr fällt mit einer Schulterverletzung lange aus. Obwohl das klar ist, wissen die New Orleans Saints noch nicht genau, wie sie damit verfahren wollen.

von Mike Stiefelhagen

Ist seine NFL-Saison zu Ende, bevor sie begann?

Es droht das verletzungsbedingte Aus für Derek Carr. Und es bleibt die Frage: Wann wird er operiert? Wird er überhaupt operiert?

Der Quarterback der New Orleans Saints laboriert an einer schweren Schulterverletzung an seinem Wurfarm, das ist hinlänglich bekannt. In so einem Moment zählt jeder Tag der Reha, jede Sekunde Regeneration - mag man meinen.

Doch die Franchise bestätigt, dass der genaue Umgang mit der Verletzung noch nicht entschieden wurde.