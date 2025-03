Trotz einer Anpassung seines Vertrages soll die Zukunft von Quarterback Derek Carr bei den New Orleans Saints offenbar weiter ungewiss sein.

von Daniel Kugler

Derek Carr hat in der Offseason seinen Vertrag bei den New Orleans Saints umstrukturiert, wodurch das Team rund 31 Millionen Dollar an Cap Space freischaufeln konnte.

Damit ist sichergestellt, dass der Quarterback auch in der Saison 2025 beim Team bleibt und die Franchise ausreichend Gehaltsspielraum hat.

Das heißt aber offenbar nicht, dass zwischen den beiden Seiten alles in Ordnung ist.

Laut "NewOrleans.Football" hat Carr vor der Überarbeitung seines Vertrags sogar einen Trade angestrebt und seine Beziehung zu den Saints soll auch weiterhin "bestenfalls dürftig" sein, da sich die Franchise weiter nach potenziellen Quarterbacks der Zukunft umschaue.