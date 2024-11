NFL: Jets-Abschied beschlossen? Aaron Rodgers lässt aufhorchen

Zuletzt wurden sogar Gerüchte über eine Entlassung mitten in der Saison oder zumindest ein Benching laut . Interims-Coach Jeff Ulbrich stellte jedoch klar, dass der 40-Jährige in Week 13 gegen die Seattle Seahawks "auf jeden Fall" starten wird.

"Was meine Zukunft angeht, habe ich zu niemandem gesagt, dass ich 2025 spielen will und ich habe auch niemandem gesagt, dass ich nicht bei den Jets spielen will. Das ist zu 100 Prozent falsch. Ich habe eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Nämlich, dass ich abwarten werde und sehen will, was am Ende der Saison passiert und ob die Jets mich zurückhaben wollen", erklärte Rodgers.