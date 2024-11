NFL: Aaron Rodgers vor Aus? Trennung von New York Jets wird immer wahrscheinlicher

Inmitten der Krise der New York Jets deutet sich auch eine Entlassung von Star-Quarterback Aaron Rodgers nach der Saison immer mehr an.

von Daniel Kugler

Bei den New York Jets brennt der Baum bereits einige Wochen vor Weihnachten lichterloh.

Nach der Niederlage gegen die Indianapolis Colts in Week 11 taumelt die Franchise mit einer 3-8-Bilanz gehörig und ist weit entfernt von den großen Ambitionen. Unter der Woche gab es die nächsten personellen Konsequenzen und General Manager Joe Douglas musste seinen Hut nehmen.

Nachdem die Hoffnungen auf die Playoffs sich bereits so gut wie erledigt haben, deutet sich der nächste harte Einschritt in der fortschreitenden Neuausrichtung des so enttäuschenden Teams von Owner Woody Johnson an: Auch die Ära Aaron Rodgers könnte bereits ein jähes Ende finden.

"ESPN" berichtete im Rahmen der Douglas-Entlassung in Bezug auf eine anonyme Quelle, die mit der Situation im "Big Apple" vertraut ist und "schockiert" wäre, wenn Johnson Rodgers 2025 behalten würde. Dies stützt sich mit Informationen von "SportsNet New York", wonach die Jets "einen Wechsel des Quarterbacks bevorzugen" sollen.