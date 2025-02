Und auch in der Offseason sind die Vorzeichen für einen schnellen Weg in die Erfolgsspur nicht gerade vielversprechend.

Durch das bevorstehende Aus des 41-Jährigen, der noch eine Spielzeit unter Vertrag steht, werden der Franchise insgesamt satte 49 Millionen Dollar an Dead Cap übrig bleiben.

Nach dem deutlichen Verpassen der Playoffs in der Vorsaison ist die Perspektive für einen schnellen Turnaround jedoch nicht gerade rosig, denn das krachend gescheiterte Projekt mit Star-Quarterback "A-Rod" hinterlässt tiefe Spuren.

Aaron Rodgers wird die New York Jets verlassen. Durch das vorzeitige Ende des enttäuschenden Kapitels mit dem Star-Quarterback steht die Franchise vor einer ungewissen Zukunft.

Das Wichtigste in Kürze

New York Jets sind in Offseason die Hände gebunden

Mit Routinier Tyrod Taylor, dem 2024er Fünftrunden-Pick Jordan Travis und Adrian Martinez, der im Januar einen Future Contract unterschrieben hat, stehen derzeit drei weitere Quarterbacks im Kader.

Dass einer der drei Genannten das neue Franchise-Gesicht wird, darf arg bezweifelt werden. Es riecht somit nach einem externen Neuzugang.

Im Draft verfügen die Jets über den siebten Pick in der ersten Runde. An dieser Position wird aber wohl keiner der Top-Playmaker um Cam Ward und Shedeur Sanders an der Spitze einer dünn besetzten Quarterback-Klasse mehr verfügbar sein.

Und auch in der Free Agency wird es schwierig, den neuen Heilsbringer Under Center zu finden.

Neben dem erwähnten Dead Money von Rodgers hat die Franchise laut "Over the Cap" nur rund 20,6 Millionen Dollar an Cap Space zur Verfügung, um den Kader zu verstärken.

Für eine Franchise, die Rodgers in der vergangenen Spielzeit einige personelle Wünsche erfüllt hat und dennoch meilenweit vom Contender-Status entfernt war, lässt dies nicht gerade viel Spielraum für personelle Verbesserungen.