NFL-Offseason: New York Jets erlauben Zach Wilson sich um einen Trade zu bemühen

In der ersten Runde des Drafts 2021 wählten die New York Jets Quarterback Zach Wilson aus. Der BYU-Spieler ging sogar als erst zweiter Spieler des Abends vom Board. Rückblickend stellte sich der Pick als Missverständnis heraus.

Somit könnte WIlson innerhalb der diesjährigen Offseason sein Team wechseln. In seinen drei Jahren in New York stand er für die Jets insgesamt in 34 Spielen auf dem Feld, von denen er 13 gewann und 21 verlor.