NFL Offseason: Running Back Markt könnte explodieren

Es ist Offseason in der NFL . Die Franchises basteln fleißig an ihren Rostern für die NFL-Saison 2024. Ein wichtiger Teil der Offseason ist die Free Agency. Hier können Teams vertragslose Spieler verpflichten.

In der Offseason bauen die Teams der NFL ihre Kader um. Die ersten Entscheidungen werden jetzt schon getroffen. Wer erhält den Franchise Tag und wessen Zeichen stehen eher auf Abschied? Gerade der Running Back Markt könnte stark gefüllt werden. Mehrere Top-Backs der Liga werden wohl Free Agent.

Über die Zukunft von Josh Jacobs in Las Vegas wurde bereits spekuliert. Der Vertrag des Running Backs läuft zur kommenden Saison aus. Im vergangenen Jahr hatte der ehemalige Erstrundenpick (2019) noch einen Franchise Tag erhalten. Das soll dieses Jahr voraussichtlich nicht geschehen, das berichten vereinsnahe Quellen gegenüber "ESPN". Der Tag würde die Raiders etwa 14.149.200 Dollar kosten. Dennoch will die Franchise wohl versuchen, mit ihrem Starting-Runningback zu verlängern -allerdings zu anderen Konditionen. Gelingt dies nicht, muss sich Jacobs bald ein neues Team suchen.

Auch Saquon Barkleys Vertrag läuft aus. Und auch der ehemalige Erstrundenpick und die New York Giants konnten sich vergangene Offseason auf keinen langfristigen Vertrag einigen. Es folgte der Franchise Tag. Wie NFL-Experte Adam Schefter berichtet, bekommt auch Barkley dieses Jahr keinen Tag. Die Verhandlungen sollen allerdings weiter gehen. 12.109.200 Dollar hätte der Tag wohl gekostet - zu teuer für das Team aus dem Big Apple.

Saquon Barkley (New York Giants)

Derrick Henry galt als der Superstar der Tennessee Titans. Nach acht Jahren ist dort nun Schluss. Nach dem letzten Saisonspiel verkündete der Star-Running-Back seinen Abschied. Nun haben auch die Titans offiziell bekanntgeben, Henry nicht mit einem Franchise Tag zu belegen. Somit wird er definitiv Free Agent. Interesse soll von den Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles und Houston Texans kommen. Wie NFL-Reporter Dov Kleiman berichtet, sollen die Ravens in der Pole-Position sein.

In sieben Saisons sammelte Austin Ekeler Yards und Touchdowns für die Los Angeles Chargers. Über 100 Spiele bestritt der 28-Jährige für die Franchise. Nun läuft auch sein Vertrag aus. Zuletzt hatte Chargers Offensive Coordinator Greg Roman die Gerüchte um einen Verbleib angeheizt . Daraus wird scheinbar nichts. Wie Adam Schefter berichtet, erwartet das Team aus LA, den Running Back ziehen zu lassen.

"AJ ist ein großartiges Mitglied unseres Teams, und ich denke, dass man in dieser Liga mehrere Backs haben muss", sagte Matt LaFleur gegenüber "ESPN". "Das muss man. Es ist einfach die Belastung, die diese Jungs auf sich nehmen. Und ich denke, dass man seinen Wert jedes Jahr gegen Ende der Saison sehen kann", so der Head Coach der Packers weiter.

In Green Bay genießt AJ Dillon ein hohes Ansehen. Und das, obwohl er meist "nur" der Backup für Starting-Running-Back Aaron Jones ist. Zuletzt verpasste das Powerhouse aber sechs Partien aufgrund einer Nervenverletzung.

AJ Dillon (Mitte) weilt noch immer an einer Nervenverletzung.

Auch bei "Americas Team" könnte es zu einem Wechsel im Rushing-Game kommen. Schließlich endet auch Toni Pollards Vertrag. Die Dallas Cowboys könnten wie bereits im Vorjahr den Franchise Tag ziehen. Dieser soll bei etwa 12.109.200 Dollar liegen. Wie "ESPN" bestätigt, wird allerdings erwartet, dass die Cowboys Pollard nicht taggen. Dennoch seien sie an weiteren Vertragsverhandlungen interessiert. Laut "CBS" haben diese noch nicht begonnen.

Markt könnte gut gesättigt werden

Weitere Running Backs, die im nächsten Monat frei werden, sind D'Andre Swift (Eagles), Devin Singletary (Texans), Zack Moss (Colts), J.K. Dobbins (Ravens), Gus Edwards (Ravens), Ezekiel Elliott (Patriots) und Clyde Edwards-Helaire (Chiefs).

Die aktuelle Free-Agency könnte also in einem starken Kontrast zur Vorsaison stehen. Scheinbar wird dieses Jahr kein einziger RB getagged. Das könnte zu einer der tiefsten Free-Agent-Klassen von Running Backs in der Geschichte der NFL führen.

Noch bis zum 5. März können die Teams ihre Franchise Tags vergeben. Bis zum 13. März dürfen sie noch mit ihren Free Agents über Langzeitlösungen verhandeln.