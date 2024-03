NFL Offseason: Superstar vom Markt! Derrick Henry wechselt zu den Baltimore Ravens

Anzeige

Nächster Topstar vom Markt! Derrick Henry unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Baltimore Ravens. Muss die AFC nun zittern?

Die NFL-Free Agency ist im vollen Gange. Immer mehr Spieler finden neue Teams oder wechseln diese per Trade. Jetzt ist der nächste große Name vom Markt. Derrick Henry wechselt zu den Baltimore Ravens.

Mit seinem Vertragsende bei den Tennessee Titans wurde Henry diese Offseason Free Agent. Nun steht für den selbsternannten "King" ein neues Kapitel an. In Baltimore will der Running Back an glorreiche Zeiten anschließen.

In acht Saisons für die Titans erlief der 30-Jährige knapp 9.500 Yards, so wie 90 Touchdowns. Die vergangene Saison schloss er als zweitbester Running Back der Liga ab. Der viermalige Pro-Bowler gilt als einer der besten Running Backs der vergangenen Jahre.