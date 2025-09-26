Anzeige
American Football

NFL - Seattle Seahawks: Head Coach lobt Sam Darnold  – "Spielt gerade wie entfesselt"

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 17:37 Uhr
  • Julian Erbs

Die Seattle Seahawks stehen nach vier Spieltagen exzellent da. Großen Anteil daran hat Quarterback Sam Darnold.

Sam Darnold unterschrieb in der vergangenen Offseason bei den Seattle Seahawks einen Dreijahresvertrag über 100,5 Millionen Dollar. Vorausgegangen war eine starke Saison bei den Minnesota Vikings.

Nach Stationen bei den New York Jets, Carolina Panthers und San Francisco 49ers galt Darnold lange als Enttäuschung – gemessen an seinem Status als dritter Pick im NFL Draft 2018.

Doch das Bild änderte sich vergangenes Jahr komplett: Mit den Vikings führte er das Team zu einer 14-3-Bilanz, warf 4.319 Yards und 35 Touchdowns bei einer Passquote von 66,2 Prozent und wurde erstmals in den Pro Bowl gewählt. Als sich Minnesota 2025 entschied, Erstrundenpick J.J. McCarthy zum Starter zu machen, durfte Darnold in der Free Agency wechseln.

Dank des starken Spiels von Darnold ist Seattle mit 3-1 in die Saison gestartet und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die erste Playoff-Teilnahme seit 2022 machen. In den ersten vier Spielen brachte er 70 Prozent seiner Pässe an, warf ligaweit führende 905 Yards sowie fünf Touchdowns bei zwei Interceptions.

Das Wichtigste in Kürze

Top Performance von Darnold gegen die Cardinals

Gegen Arizona zeigte er sich erneut in Topform: 18 von 26 Pässen für 242 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Besonders beeindruckend war der letzte Drive, nachdem die Cardinals 28 Sekunden vor Schluss zum 20:20 ausgeglichen hatten.

Ein 22-Yard-Pass auf Jaxon Smith-Njigba brachte Seattle in Field-Goal-Reichweite. Kicker Jason Myers verwandelte aus 52 Yards und sicherte den Seahawks den knappen Sieg gegen den Division-Rivalen.

Seahawks-Head-Coach Mike Macdonald zeigt sich begeistert von der Leistung seines Quarterbacks. "Sam spielt im Moment völlig überragend. Man erkennt es sofort. Er bleibt einfach total gelassen. Aber er verfolgt ein klares Ziel", sagte er nach der Partie.

Und weiter: "Er ist fest entschlossen, dass wir ein starkes Team mit einer starken Offensive sind, und er macht einen großartigen Job als Anführer."

