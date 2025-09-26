Die Seattle Seahawks stehen nach vier Spieltagen exzellent da. Großen Anteil daran hat Quarterback Sam Darnold.

Sam Darnold unterschrieb in der vergangenen Offseason bei den Seattle Seahawks einen Dreijahresvertrag über 100,5 Millionen Dollar. Vorausgegangen war eine starke Saison bei den Minnesota Vikings.

Nach Stationen bei den New York Jets, Carolina Panthers und San Francisco 49ers galt Darnold lange als Enttäuschung – gemessen an seinem Status als dritter Pick im NFL Draft 2018.

Doch das Bild änderte sich vergangenes Jahr komplett: Mit den Vikings führte er das Team zu einer 14-3-Bilanz, warf 4.319 Yards und 35 Touchdowns bei einer Passquote von 66,2 Prozent und wurde erstmals in den Pro Bowl gewählt. Als sich Minnesota 2025 entschied, Erstrundenpick J.J. McCarthy zum Starter zu machen, durfte Darnold in der Free Agency wechseln.

Dank des starken Spiels von Darnold ist Seattle mit 3-1 in die Saison gestartet und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die erste Playoff-Teilnahme seit 2022 machen. In den ersten vier Spielen brachte er 70 Prozent seiner Pässe an, warf ligaweit führende 905 Yards sowie fünf Touchdowns bei zwei Interceptions.