Superstar-Receiver Malik Nabers bestreitet am 4. Spieltag der Saison 2025 sein 19. NFL-Spiel für die New York Giants und steht bereits mit seinem sechsten Quarterback auf dem Feld. ran zeigt, mit wem die Zusammenarbeit bislang am besten funktioniert hat. von Julian Erbs Malik Nabers wurde im NFL Draft 2024 von den New York Giants an sechster Stelle ausgewählt – und schlug sofort ein. In seiner Rookie-Saison stellte er gleich mehrere Rekorde auf: Als erster Spieler der NFL-Geschichte fing er in seinen ersten drei Profispielen mindestens 20 Pässe und erzielte dabei drei Touchdowns. Zudem ist er der jüngste Wide Receiver überhaupt, dem in einem Spiel mindestens zwei Touchdown-Catches gelangen. Nabers brach außerdem den Franchise-Rekord der Giants für die meisten Catches in einer Saison, der seit 2009 von Steve Smith (107) gehalten wurde. Am Ende stand er bei 1.204 Receiving Yards und sieben Touchdowns bei 109 Catches in 15 Spielen. Für diese Leistungen wurde er ins All-Rookie-Team berufen und schaffte es sogar in den Pro Bowl. Nabers erwischte in der laufenden Saison einen schwierigen Start und blieb in zwei Spielen unter 75 Yards. Gegen die Dallas Cowboys aber zeigte er seine ganze Klasse: 167 Receiving Yards und zwei Touchdowns standen letztlich auf dem Statistikbogen. Diese Zahlen sind umso beeindruckender, bedenkt man, dass Nabers bislang nie die Konstanz auf der auf der Quarterback-Position hatte. Gegen die Los Angeles Chargers läuft er bereits mit seinem sechsten Quarterback im 19. Spiel seiner Karriere auf. ran zeigt, mit welchem Spielmacher die Zusammenarbeit bisher am besten funktioniert hat.

Daniel Jones Seine ersten acht Spiele absolvierte Nabers an der Seite von Daniel Jones. Dieser erlebte im 'Big Apple' allerdings keine erfolgreiche Zeit: Viele Interceptions, zahlreiche Niederlagen.

Inzwischen ist er erfolgreicher Starting Quarterback der Indianapolis Colts. Trotz der schwierigen Umstände konnte Nabers seine Qualität gemeinsam mit Jones unter Beweis stellen. In acht Spielen kam der ehemalige LSU-Star auf durchschnittlich 76 Receiving Yards und fing drei Touchdowns. Dabei zeigte er schon früh Leistungsexplosionen – beispielsweise direkt in seinem zweiten Karriere-Spiel gegen die Washington Commanders mit 10 Receptions, 127 Yards und einem Touchdown. Nachdem die Giants mit nur zwei Siegen bei acht Niederlagen in das Jahr starteten, entschieden sie sich für einen Wechsel auf der Quarterback-Position.

Tommy DeVito Der eigentliche Backup von Daniel Jones, Tommy DeVito, wurde vor dem Aufeinandertreffen mit den Tampa Bay Buccaneers zum Starting Quarterback befördert und Jones wurde zum QB3 hinter DeVito und Drew Lock degradiert. Damit beendete Jones seine Saison 2024 bei den Giants mit 2.335 Scrimmage Yards, zehn Touchdowns und acht Interceptions. Unter DeVito kam Nabers auf sechs Receptions für 64 Yards. Doch nach der 7:30-Niederlage gegen die Buccaneers war DeVito seinen Starter-Job verletzungsbedingt bereits nach nur einem Spiel wieder los. Nach zwei Spielen Pause infolge einer Unterarmverletzung bekam DeVito gegen die Baltimore Ravens noch einmal die Chance von Beginn an. Doch im zweiten Viertel musste der Giants-Quarterback verletzt vom Feld und wurde nach einer Untersuchung auf eine Gehirnerschütterung für den Rest der Partie ausgeschlossen. Nabers fing noch fünf Bälle für 29 Yards, bevor DeVito ersetzt wurde.

Drew Lock Als Nächster Spielmacher durfte Lock ran und startete in fünf Spielen für die Giants. In dieser Zeit kam Nabers im Schnitt auf 90 Receiving Yards, doch die G-Men konnten auch mit Lock als Quarterback nur eines dieser fünf Spiele gewinnen. NFL: Rio de Janeiro wird nächster Austragungsort der International Games

NFL: Patrick Mahomes hat sein Spiel umgestellt - ist das gut für die Kansas City Chiefs? Eine herausragende Performance von Nabers war dennoch dabei: Am vorletzten Spieltag gegen die Indianapolis Colts glänzte er mit 7 Receptions für 171 Yards und zwei Touchdowns. Nachdem sich Lock gegen die New Orleans Saints an der Ferse verletzte, schlug im Spiel gegen die Ravens die Stunde des nächsten Quarterbacks. Jones war in Ungnade gefallen und DeVito musste nach zwei Vierteln mit einer Gehirnerschütterung vom Feld.

Tim Boyle Quarterback Nummer vier in der enttäuschenden Saison der Giants: Boyle, zuvor noch bei den Miami Dolphins aktiv, durfte aufgrund der Probleme auf der Quarterback-Position ebenfalls Spielminuten sammeln. Gegen die Ravens stand er nach DeVitos Gehirnerschütterung, Jones Degradierung und Locks Fersenverletzung in der zweiten Halbzeit auf dem Feld. Nabers fing mit Boyle als Quarterback vier Pässe für 30 Yards. Die Giants beenden eine Katastrophensaison mit einer Bilanz von 3–14 und entscheiden sich für einen kompletten Neuanfang auf der Quarterback-Position.

Russell Wilson Nach einem durchwachsenen Jahr bei den Steelers wechselte der zehnfache Pro-Bowl-Quarterback Russell Wilson zu den New York Giants. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag über 10,5 Millionen Dollar, um dort als Starter zu übernehmen. Mit Wilson starteten die Giants mit drei Niederlagen in die Saison. Nabers kam dabei im Schnitt auf 84 Yards, doch auch mit Wilson zeigte er ein herausragendes Spiel.

NFL: Russell Wilson stärkt Jaxson Dart Rücken nach Giants-Degradierung

Im Overtime-Thriller gegen die Dallas Cowboys glänzte Nabers mit 9 Receptions für 167 Yards und zwei Touchdowns. Trotzdem entschieden sich die Giants nach dem Saisonstart mit drei Niederlagen erneut für einen Wechsel auf der Quarterback-Position.

