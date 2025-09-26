Dublin, London, Madrid, München, Frankfurt, São Paulo und einige weitere Städte – die Liste internationaler NFL-Spielorte wächst. Nun kommt ein weiterer hinzu.

Die NFL hat bekanntgegeben, dass ab 2026 im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung innerhalb von fünf Jahren mindestens drei Regular-Season-Spiele in Rio de Janeiro austragen werden. Damit treibt die Liga ihre internationale Expansion weiter voran und bringt ihre Spiele in neue Metropolen weltweit.

"Aufbauend auf dem Erfolg der Spiele in São Paulo könnten wir nicht begeisterter sein, nun in einer der ikonischsten Städte der Welt zu spielen – Rio de Janeiro", erklärte NFL-Commissioner Roger Goodell.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern sowie mit dem historischen Maracanã-Stadion die Verbindung zu den Millionen Fans in Brasilien und ganz Südamerika weiter zu vertiefen."

Rios Bürgermeister Eduardo Paes ergänzte: "Die mehrjährige Partnerschaft der NFL mit Rio, einer lebendigen Stadt, in der die Menschen sein wollen, ist ein perfektes Match."