American Football
NFL: Rio de Janeiro wird nächster Austragungsort der International Games
- Aktualisiert: 26.09.2025
- 19:00 Uhr
- Julian Erbs
Dublin, London, Madrid, München, Frankfurt, São Paulo und einige weitere Städte – die Liste internationaler NFL-Spielorte wächst. Nun kommt ein weiterer hinzu.
Die NFL hat bekanntgegeben, dass ab 2026 im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung innerhalb von fünf Jahren mindestens drei Regular-Season-Spiele in Rio de Janeiro austragen werden. Damit treibt die Liga ihre internationale Expansion weiter voran und bringt ihre Spiele in neue Metropolen weltweit.
"Aufbauend auf dem Erfolg der Spiele in São Paulo könnten wir nicht begeisterter sein, nun in einer der ikonischsten Städte der Welt zu spielen – Rio de Janeiro", erklärte NFL-Commissioner Roger Goodell.
"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern sowie mit dem historischen Maracanã-Stadion die Verbindung zu den Millionen Fans in Brasilien und ganz Südamerika weiter zu vertiefen."
Rios Bürgermeister Eduardo Paes ergänzte: "Die mehrjährige Partnerschaft der NFL mit Rio, einer lebendigen Stadt, in der die Menschen sein wollen, ist ein perfektes Match."
Externer Inhalt
"Es wird ein historisches Ereignis, denn NFL-Spiele werden offiziell in den Veranstaltungskalender unserer Stadt aufgenommen. Ich freue mich darauf, im Maracanã, dem ikonischsten Tempel des Weltfußballs, ein American-Football-Spiel zu erleben."
Bisher 56 Regular-Season-Spiele außerhalb der USA
Zuletzt zog das NFL-Spiel 2025 in São Paulo am 5. September im Rahmen des Kickoff Weekends 47.627 Zuschauer in die Corinthians Arena. Die Los Angeles Chargers setzten sich dabei mit 27:21 gegen die Kansas City Chiefs durch.
Externer Inhalt
Das Wichtigste in Kürze
Insgesamt wurden in der Geschichte der Liga bislang 56 Regular-Season-Spiele außerhalb der USA ausgetragen. Bisherige Standorte waren Frankfurt, London, Mexiko-Stadt, München, São Paulo und Toronto.
Im Rahmen der International Games 2025 folgen nach dem Spiel in São Paulo in den kommenden Wochen weitere Begegnungen in Dublin, London, Berlin und Madrid.
2026 wird zudem erstmals ein Spiel in Australien stattfinden: Im legendären Melbourne Cricket Ground (MCG) trägt die NFL ihr erstes Regular-Season-Spiel auf diesem Kontinent aus.
Welche Teams spielen werden sowie Datum und Kickoff-Zeit gibt die NFL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.
