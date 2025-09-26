Patriots-Besitzer Robert Kraft versucht seine Franchise mit recht drastischen Maßnahmen auf Vordermann zu bringen. Acht Prozent der Anteile sollen an zwei Partner gehen.

Robert Kraft liegt vieles daran, die New England Patriots auch zukünftig wirtschaftlich auf Top-Niveau zu sehen. Um mehr Kapital freizumachen wird der Besitzer nun Anteile der Franchise an zwei Parteien zu verkaufen.

Wie Medien übereinstimmend berichten, besteht bereits eine Einigung mit zwei Partnern für einen Verkauf von acht Prozent der Anteile. Drei Prozent sollen an die Investmentfirma "Sixth Street" gehen, wohingegen sogar fünf Prozent Dean Metropoulos zukommen sollen. Der Milliardär ist der Besitzer der Pabst Brewing Company.

Die verbliebenen 90 Prozent bleiben derweil in den Händen der Kraft-Familie. Erst seit Kurzem ist es NFL-Franchises überhaupt möglich, Anteile im Private-Equity-Sektor zu veräußern.

Das Motiv der Kraft-Familie dürfte klar sein: Mithilfe der Einnahmen soll es gelingen, gewinnbringend in das Team investieren zu können und den maximalen sportlichen Erfolg zu ermöglichen.

Der Wert der Patriots wird aktuell auf rund neun Milliarden Dollar geschätzt. Lediglich den New York Giants wurde bereits mit zehn Milliarden Dollar ein noch höherer Wert zugewiesen, als sich die Koch-Familie zehn Prozent der Anteile gesichert hat.