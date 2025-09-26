Anzeige
NFL - New England Patriots: Owner Robert Kraft verkauft Anteile an zwei Partner

  26.09.2025
  • 18:13 Uhr
  ran.de

Patriots-Besitzer Robert Kraft versucht seine Franchise mit recht drastischen Maßnahmen auf Vordermann zu bringen. Acht Prozent der Anteile sollen an zwei Partner gehen.

Robert Kraft liegt vieles daran, die New England Patriots auch zukünftig wirtschaftlich auf Top-Niveau zu sehen. Um mehr Kapital freizumachen wird der Besitzer nun Anteile der Franchise an zwei Parteien zu verkaufen.

Wie Medien übereinstimmend berichten, besteht bereits eine Einigung mit zwei Partnern für einen Verkauf von acht Prozent der Anteile. Drei Prozent sollen an die Investmentfirma "Sixth Street" gehen, wohingegen sogar fünf Prozent Dean Metropoulos zukommen sollen. Der Milliardär ist der Besitzer der Pabst Brewing Company.

Die verbliebenen 90 Prozent bleiben derweil in den Händen der Kraft-Familie. Erst seit Kurzem ist es NFL-Franchises überhaupt möglich, Anteile im Private-Equity-Sektor zu veräußern.

Das Motiv der Kraft-Familie dürfte klar sein: Mithilfe der Einnahmen soll es gelingen, gewinnbringend in das Team investieren zu können und den maximalen sportlichen Erfolg zu ermöglichen.

Der Wert der Patriots wird aktuell auf rund neun Milliarden Dollar geschätzt. Lediglich den New York Giants wurde bereits mit zehn Milliarden Dollar ein noch höherer Wert zugewiesen, als sich die Koch-Familie zehn Prozent der Anteile gesichert hat.

Kraft blickt auf enorme Erfolge mit den Patriots zurück

Die Kraft-Familie selbst investierte im Jahr 1994 172 Millionen Euro, um die New England Patriots zu erwerben. Seitdem gab es für Besitzer und Team regelmäßig Meilensteine zu feiern. Hierzu gehört unter anderem die Eröffnung des Gillette Stadium im Jahr 2002.

Noch viel wichtiger ist jedoch, dass die Patriots seit der Übernahme von Kraft sechsmal den Super Bowl gewinnen konnten, was zuvor nicht einmal gelungen war. Insbesondere Anfang der 2000er waren die Patriots eine Klasse für sich und konnten sich zum der Ende der Saisons 2001, 2003 und 2004 die wichtigste Football-Trophäe sichern.

Insbesondere Head-Coach Bill Belichick und Quarterback Tom Brady zählen zu den größten Legenden, die die NFL je gesehen hat und haben der Franchise enormen Ruhm eingebracht.

Patriots durchlaufen kleine Durststrecke

Der letzte Erfolg, im Februar 2019, liegt nun aber doch schon ein wenig zurück. Letztmals stand New England 2021 in den Playoffs. Es benötigt neue Stars, die eine Ära prägen können.

Auch deswegen dürfte Kraft Handlungsbedarf gesehen haben. Es sollen endlich wieder nennenswerte Erfolge erzielt werden, selbst wenn dafür Opfer nötig sind.

In der laufenden Saison steht die Franchise bei einem Sieg und zwei Niederlagen, belegt in der AFC East aber immerhin den zweiten Rang.

