Trotz ihrer beeindruckenden Saison und dem Sieg im Super Bowl 2025 wird die Bedeutung von Quarterback Jalen Hurts für den Teamerfolg der Philadelphia Eagles immer wieder in Frage gestellt. Head Coach Nick Sirianni hat eine eindeutige Meinung dazu.

von Daniel Kugler

War Quarterback Jalen Hurts während des Super Bowl-Runs der Philadelphia Eagles in der vergangenen Saison nur ein Statist? Ein Mitläufer? Eine Randnotiz?

Head Coach Nick Sirianni hat ein für alle Mal mit den Anschuldigungen aufgeräumt und die Vorwürfe entkräftet: "Ich denke, das ist Blödsinn." Wörtlich benutzte er sogar den Ausdruck "Bullshit".

"Ich meine, er spielt die wichtigste Position im allen Sportarten. Und es ist das ultimativste Mannschaftsspiel, das es gibt. Und was ich an ihm bewundere, ist seine Selbstlosigkeit, alles zu tun, was wir tun müssen, um zu gewinnen", führte der 44-Jährige weiter aus.

Nach einem 2-2-Start in die Saison änderten die Eagles ihren offensiven Ansatz und setzten mehr auf Star-Running Back Saquon Barkley: Mehr Laufspiel und weniger auf Passangriff stand ab diesem Zeitpunkt im Fokus. Angeführt von ehemaligen Star der New York Giants, der in seinem ersten Jahr in "Philly" mit 2.005 Yards und 13 Rushing Touchdowns Karrierebestleistungen in der NFL auflegte und zum Offensive Player of the Year ernannt wurde, machte es in der Folge klick.

Und so sollten die Eagles mit Speerspitze Barkley auf dem Feld die Konkurrenz vor fast unlösbare Aufgaben stellen und einen 12-1-Record nach dem langsamen Start verbuchen.