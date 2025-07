NFL - San Francisco 49ers: Christian McCaffrey erhält Loblied von Teamkollegen

So erklärte Teamkollege Kyle Juszczyk nun im Gespräch mit "The Athletic", McCaffrey mache in der Saisonvorbereitung einen bärenstarken Eindruck.

Großes Lob für McCaffrey

"Christian ist wohl der beste Spieler in der NFL", gab der Fullback zu Protokoll: "Er war vor zwei Jahren der Offensive Player of the Year. Er verändert alles, und er sieht unglaublich aus. Er sieht so gesund aus, er sieht so explosiv aus."

Juszczyk wurde nach dem Ende der vergangenen Saison aus finanziellen Gründen zunächst von den Niners entlassen. Während der Free Agency stellte er sich dann bei den Pittsburgh Steelers vor, ehe sich in San Francisco erneut eine Gelgenheit bot und er einen neuen Kontrakt unterzeichnen konnte.