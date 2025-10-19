NFL: Philadelphia Eagles - Star-Verteidiger kehrt nach Karriereende zurück

Letzte Saison gewann Brandon Graham mit den Philadelphia Eagles noch den Super Bowl, anschließend verkündete er sein Karriereende. Nun kommt es zu einem Comeback. von Julian Erbs Die Philadelphia Eagles und Brandon Graham. Das passte einfach. Über viele Jahre. Von 2010, als die Franchise den Defensive End an der 13. Position des NFL Drafts auswählten, bis zum Super Bowl im vergangenen Jahr, nach dessen Titelgewinn Graham seine Karriere beendete. So lange stand der mittlerweile 37-Jährige für seine Franchise, die Eagles, auf dem Feld. Nun soll diese Reise wiederaufgenommen werden und weiter gehen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Der langjährige Führungsspieler der Eagles wird laut mehreren NFL-Insidern am Dienstag einen neuen Vertrag in Philadelphia unterschreiben. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

A.J. Brown vor Trade? Eagles treffen wohl Entscheidung

Wilson, Hill, Hendrickson: Das sind die Trade-Kandidaten vor der Deadline Der Defensive End will wieder aufs Spielfeld zurückzukehren, um einer Pass-Rush-Unit zu helfen, der es aktuell an Erfahrung und Durchschlagskraft mangelt. Die Eagles haben in dieser Saison nach sechs Spielen nur neun Sacks vorzuweisen. Zum Vergleich: Die Eagles hatten in der letzten Saison 45 Sacks (2,6 pro Spiel). In diesem Jahr liegen sie bisher bei durchschnittlich nur 1,5. Diese Entscheidung für eine 16. NFL-Saison soll der 37-Jährige am Dienstag in seinem Podcast "Unblocked" bekanntgeben.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Wenn er zurückkommen würde, dann 'Hell Yeah'", sagte Left Tackle Jordan Mailata am Sonntag nach der Partie. "Das ist mein Onkel, Onkel OG. Er war einer der wichtigsten Spieler, die uns letztes Jahr zum Super Bowl-Sieg verholfen haben. Ich denke, er würde uns mehr Tiefe und Schwung verleihen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Brandon Graham spricht über mögliche Rückkehr Graham hatte seine Karriere nach dem Super-Bowl-LIX-Sieg der Eagles über die Kansas City Chiefs im Februar offiziell beendet – einem Spiel, in dem er nach einer schweren Trizepsverletzung aus Woche zwölf zurückgekehrt war, nur um sich die gleiche Verletzung erneut zuzuziehen. Seit seinem Rücktritt ist der Routinier regelmäßig als Experte aktiv, unter anderem beim "NFL Network" in der Sendung "Good Morning Football".