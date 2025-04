NFL - Philadelphia Eagles: US-Präsident Donald Trump fordert "Tush Push-Verbleib"

Donald Trump kommentiert weiter das Geschehen in der NFL. Dieses Mal fordert er die Beibehaltung des Spezial-Spielzuges der Philadelphia Eagles. Den kontroversen Tush Push.

von Mike Stiefelhagen

Es ist immer noch in der Schwebe, ob der Tush Push in der NFL verboten wird oder nicht. Und jetzt mischt sich Donald Trump höchstpersönlich in die Debatte ein.

Die Teams haben eine Entscheidung zunächst vertagt, ob der Spielzug verboten werden soll. Commissioner Roger Goodell äußerte sich dazu ebenfalls und nannte Sicherheitsbedenken.

Die Philadelphia Eagles, quasi die Tush-Push-Pioniere, haben den vergangenen Super Bowl gewonnen und damit das Privileg, einen Besuch im Weißen Haus bei Mr. President zu erhalten.

Während Quarterback Jalen Hurts kurioserweise wegen "Terminkonflikten" absagte, bekam Saquon Barkley einen Shitstorm ab. Der Running Back konterte daraufhin die Kritik auf "X".

Trump nutzte derweil den Besuch, um sich zum Tush Push zu äußern.