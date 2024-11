Die NFL geht in ihren 11. Spieltag. Zum Auftakt gibt es einen echten Kracher aus der NFC East: Die Philadelphia Eagles schlagen die Washington Commanders.

Statement-Sieg der Eagles. Mit einem 26:18-Erfolg über die Washington Commanders festigt Philadelphia die Tabellenführung in der NFC East.

Überragender Mann aufseiten der Eagles war einmal mehr Saquon Barkley. Der Running Back kam am Ende auf 146 Rushing Yards und sorgte im vierten Quarter mit zwei erlaufenen Touchdowns für die Entscheidung.

Damit zieht der Running Back, der vor der Saison von den New York Giants kam, vorerst an Derrick Henry (Baltimore Ravens) vorbei und steht an der NFL-Spitze, was erlaufene Yards in der bisherigen Saison anbelangt (1.137).

Dabei musste "Philly" zwischenzeitlich eine schwierige Phase überstehen.

Jalen Hurts wurde im zweiten Viertel von Commanders-Linebacker Frankie Luvu auf den Rasen gestoßen, und der Kopf des 255-Millionen-Dollar-Quarterbacks prallte auf den Boden. Hurts rollte sich mit dem Gesicht nach unten und griff nach seinem Helm.