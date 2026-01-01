NFL: Philip Rivers gibt erneutes Karriereende bekannt - Comeback ausgeschlossen

Zur Überraschung der ganzen Liga kam Philip Rivers Anfang Dezember aus dem Ruhestand um wieder für die Indianapolis Colts zu spielen. Nun gab er sein erneutes Karriereende bekannt - und zwar ohne Aussicht auf Comeback. Philip Rivers hat nach der Verletzung von Daniel Jones bei den Indianapolis Colts versucht, das Team noch in die Playoffs zu führen. Trotz beachtlicher Leistungen verlor Rivers jedes seiner drei Spiele. Im letzten Saisonspiel gegen die Houston Texans wird Rookie Riley Leonard auflaufen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Nun hat der 44-Jährige sein erneutes Karriereende verkündet und ein weiteres Comeback gleichzeitig ausgeschlossen. Rivers, der 2021 nach einer 17-jährigen NFL-Karriere in den Ruhestand ging, kehrte 2025 kurzzeitig zu den Colts zurück. Nun plant er, im Jahr 2026 das High-School-Football-Team seiner Söhne zu coachen.

Philip RIvers: Zurück zur Familie an die High School Im Gespräch mit der NFL-Journalistin Kay Adams sagte Rivers: "Ich habe einen Sohn, der in seinem letzten Jahr vor dem College sein wird." Weiter: "Er ist Senior und ich freue mich darauf. Mein zweiter Sohn wird in der 9. Klasse sein, also werden sie im selben Team spielen, das wird mir sehr viel Spaß machen."

Zu seinem kurzen Comeback bei den Colts erklärte Rivers, dass die Umstände einzigartig gewesen seien: "Es gibt keine Chance auf ein weiteres Comeback. Es war ein Ort, an dem ich schon war, ein Team, das ich kannte, das Offense-System war genau dasselbe, ein Coach, den ich kannte, unsere Football-Saison war vorbei, all diese Dinge haben die perfekten Umstände erzeugt."

