- Anzeige -
- Anzeige -
NFL in München und Berlin

NFL in Deutschland: International Game 2026 in München - wie viel kosten die Tickets?

  • Aktualisiert: 31.12.2025
  • 08:53 Uhr
  • ran.de

München und Berlin haben den Zuschlag für die Deutschland-Games der NFL von 2026 bis 2029 erhalten. Mit welchen Ticket-Preisen dürfen Interessenten rechnen?

Die NFL gastiert auch in den kommenden Jahren wieder in Deutschland. Während München in den Jahren 2026 und 2028 Austragungsort ist, wird Berlin in den Jahren 2027 und 2029 Schauplatz sein.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren dürfte der Ansturm auf Tickets auch bei den kommenden Matches enorm sein. Folgerichtig lohnt es sich für Interessenten, sich zeitnah mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Noch ist jedoch ein wenig Geduld gefragt. Offizielle Informationen stehen noch aus.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL in Deutschland: So viel kosten die Tickets

Stand jetzt ist noch unklar, wie hoch die Ticketpreise bei den Spielen in der Münchner Allianz Arena und im Berliner Olympiastadion in den kommenden Jahren genau sein werden. Klar dürfte aber schon jetzt sein, dass sich die Fans nicht gerade auf Schnäppchen-Preise einstellen sollten.

Beim Berlin Game 2025 lagen die Preise in der günstigsten Kategorie bei 83,50 Euro. Für die teuersten Plätze waren sogar 375 Euro fällig.

Dennoch gab es einen Ansturm auf die Tickets, weshalb reichlich Geduld in den langen digitalen Warteschlangen erforderlich war.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Ticket-Preise in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Wann beginnt der Vorverkauf für das Deutschland Game 2026?

Auch hierzu gibt es noch keine konkreten Informationen.

2025 begann der Vorverkauf im Juni, ähnlich wird es 2026 wohl auch aussehen. Der Ticket-Erwerb erfolgte über die Plattform "Ticketmaster", woran sich auch diesmal nichts ändern dürfte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL in Deutschland: Wann steht die Begegnung fest?

Der Spielplan für die kommende Saison wird im Mai 2026 veröffentlicht.

Bereits im Januar soll aber klar sein, welches Team "Heimrecht" im kommenden Deutschland-Spiel hat. Die Detroit Lions und Green Bay Packers sind zwei von elf Teams, die Marketingrechte für Deutschland besitzen.

Acht davon trugen schon Spiele in Deutschland aus, nur die Lions, Packers und Pittsburgh Steelers noch nicht.

Die Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown drängen schon länger auf einen Auftritt in Deutschland.

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1070701074
News

Trotz Mega-Vertrag: Cowboys werfen Superstar raus

  • 30.12.2025
  • 23:53 Uhr
Muss sich vor Gericht verantworten: Stefon Diggs
News

Schwere Vorwürfe: Anklage gegen Patriots-Star erhoben

  • 30.12.2025
  • 22:03 Uhr
imago images 1070744351
News

Hall of Fame: Finalisten für Class of 2026 stehen fest

  • 30.12.2025
  • 21:58 Uhr
Eli Manning
News

Kommentar: Hall of Fame ohne Eli? Nicht nachzuvollziehen!

  • 30.12.2025
  • 20:43 Uhr
Matthew Stafford (LA Rams)
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.12.2025
  • 15:52 Uhr
Los Angeles Rams v Atlanta Falcons - NFL 2025
News

Draft Order: Rams-Pick rutscht durch Pleite nach hinten

  • 30.12.2025
  • 15:37 Uhr
INGLEWOOD, CA - DECEMBER 27: Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) throws a pass during the Houston Texans vs Los Angeles Chargers NFL, American Football Herren, USA game on December...
News

Brisant: Chargers schonen Justin Herbert gegen Broncos

  • 30.12.2025
  • 15:31 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 30.12.2025
  • 15:23 Uhr
Gewinner und Verlierer von Week 17
News

Week 17: Auch Sieger sind manchmal Verlierer

  • 30.12.2025
  • 13:57 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Los Angeles quarterback Matthew Stafford (9) hands off to running back Kyren Williams (23) during the NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Rams...
News

Playoff Picture: Rams müssen zum Titelverteidiger

  • 30.12.2025
  • 13:07 Uhr