NFL - Tampa Bay Buccaneers: Ansage an Baker Mayfield vor Playoff-Showdown

  • Veröffentlicht: 31.12.2025
  • 10:03 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Icon Sportswire

Die Tampa Bay Buccaneers hoffen weiter auf die Playoffs. Vor dem Showdown am Samstag gibt es für Quarterback Baker Mayfield eine klare Ansage.

Die Playoffs liegen nicht mehr nur in den Händen von Baker Mayfield. Auf den Quarterback kommt es natürlich vor allem an, wenn für die Tampa Bay Buccaneers am Samstag (ab 22:30 Uhr im Liveticker) im Showdown gegen die Carolina Panthers zwingend ein Sieg her muss.

Gleichzeitig brauchen die Bucs aber auch einen Sieg der New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons, damit es etwas wird mit dem Titel in der NFC South und der Postseason.

Klar ist aber: Beim Saisonfinale brauchen die Buccaneers einen Spielmacher, der endlich wieder liefert. Vier Niederlagen am Stück lagen auch an Mayfield, dem in allen Partien mindestens eine Interception unterlief. Passierte das in dieser Saison, setzte es immer eine Niederlage – acht Mal.

Deshalb gab es von Head Coach Todd Bowles eine klare Ansage, was Turnover angeht.

"Das sind Fehler", sagte Bowles. "Wir müssen auf der Quarterback-Position besser werden, wir müssen beim Playcalling besser werden und wir müssen insgesamt besser blocken."

NFL: Wie ist die Stimmung bei den Buccaneers?

Die Stimmung bei den Buccaneers ist trotz des sportlichen Absturzes in dieser Saison nach einem starken Start laut Bowles positiv. "In dieser Liga zu gewinnen ist schwer. In der Kabine, im gesamten Gebäude gibt es aus unserer Sicht keine Negativität", sagte er. "Es gibt Fehler und Dinge, die wir bereinigen müssen. Es gibt Vertrauen, es gibt Glauben. Wir müssen härter spielen, wir müssen deutlich besser spielen – und wir müssen auch deutlich besser coachen."

