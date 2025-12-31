DIE HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN
NFL - Dallas Cowboys: Vergrault Jerry Jones den nächsten Superstar?
- Veröffentlicht: 31.12.2025
- 10:12 Uhr
Dass es keine gute Idee ist, den Spielerberater zu übergehen, weiß Jerry Jones eigentlich. Gelernt hat er aus seinem Fehler in der Offseason aber wohl nicht.
Jerry Jones macht offenbar mal wieder sein Ding. Auch wenn das als Owner der Dallas Cowboys durchaus sein gutes Recht ist, ging die Vorgehensweise in der Vergangenheit schon einmal nach hinten los.
Doch Jones will auch bei George Pickens die Fäden in der Hand halten. Der Wide Receiver wird im Frühjahr Free Agent und soll einen neuen Vertrag bekommen.
Auf die Frage, ob Jones direkt mit Pickens oder mit dessen Agenten David Mulugheta verhandeln werde, sagte Jones bei "105.3 The Fan": "Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie es läuft. Wahrscheinlich beides, aber ich habe auf jeden Fall vor, mit George zu sprechen."
Mulugheta?
Genau, das ist der Agent, den Jones schon bei der Personalie Micah Parsons übergangen hat. Wozu das führte, ist hinlänglich bekannt: Die Cowboys überwarfen sich mit ihrem Star-Pass-Rusher.
Parsons wechselte per spektakulärem Trade vor der Saison zu den Green Bay Packers und lieferte dort ab, ehe er sich Mitte Dezember das Kreuzband riss.
Dallas Cowboys: Fans ahnen Böses
Pickens hat in seinem ersten Jahr in Dallas die beste Saison seiner Karriere gespielt: In 16 Partien kam er auf 92 Receptions, 1.420 Yards und neun Touchdowns. Eine weitere Möglichkeit, um Pickens zu halten, wäre auch der Franchise Tag. Ob der auf Gegenliebe stößt, darf aber bezweifelt werden.
Positiv gesehen zieht es Jones zumindest in Erwägung, mit dem Pickens-Agenten zu sprechen. Die Fans sind trotzdem wenig überzeugt von der Vorgehensweise des Cowboys-Besitzers.
"Vielleicht machst du es dieses Mal lieber über den Agenten, Kumpel", schrieb ein Fan in den sozialen Medien. "Er soll bloß nicht so mit Pickens reden wie mit Micah. Sprich lieber mit seinem Agenten und hör auf mit dem Mist, Jerry", kommentierte ein anderer Fan.
Die Cowboys hatten am Dienstag bereits anderweitig Schlagzeilen geschrieben, denn sie haben Cornerback Trevon Diggs trotz seines 97-Mio.-Dollar-Vertrags entlassen. Der zweimalige Pro Bowler war zuletzt verletzungsgeplagt und könnte nun über den Waiver zu einem neuen Team wechseln.