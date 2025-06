NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers äußert sich zu kritischer Vertragssituation um T.J. Watt

Aaron Rodgers blickt optimistisch in seine vermutlich letzte NFL-Saison, die seine erste bei den Pittsburgh Steelers wird. Der Quarterback macht sich dabei keine Sorgen, ob Superstar-Teamkollege T.J. Watt dabei auch mit von der Partie sein wird.

Nach langem Hin und Her hat Aaron Rodgers letztlich doch einen Vertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben. Dabei freut er sich nicht nur darauf, mit DK Metcalf einen Star-Receiver an seine Seite gestellt zu bekommen. Auch auf der anderen Seite des Balls blickt Rodgers optimistisch in die kommende Saison.

"Für mich ist es besonders aufregend, dass es in Pittsburgh bereits ohne mich viele Führungsspieler gibt", sagte Rodgers in der "The Pat McAfee Show": "Und sobald wir den Vertrag unseres Hall-of-Fame-Pass-Rushers verlängern, kommt noch ein weiterer Leader hinzu." Gemeint ist damit T.J. Watt.