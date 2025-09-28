Die Pittsburgh Steelers haben das erste Europa-Spiel der NFL-Saison 2025 gewonnen.

von Oliver Jensen,

Die Pittsburgh Steelers haben das NFL-Spiel in Dublin am Sonntag mit 24:21 gegen die Minnesota Vikings gewonnen.

Steelers-Quarterback Aaron Rodgers brachte 18 seiner 22 Pässe für 200 Yards und einen Touchdown ins Ziel. Carson Wentz, der Quarterback der Vikings, kam auf 350 Passing-Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions.

Pittsburgh schien über weite Strecken des Spiels einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Gut elf Minuten vor Spielende erhöhten sie mit einem Field Goal ihren Vorsprung auf 24:6. Die Vikings schlossen daraufhin allerdings zwei Drives in Serie mit einem Touchdown ab, sodass der Rückstand nur noch 21:24 betrug.

Kurz vor dem Zwei-Minuten-Warning versuchten die Vikings einen Onside Kick, der misslang. Dennoch kamen sie mit einer Restspielzeit von 1:02 Minute noch einmal in Ballbesitz. Wentz brachte seine Offense allerdings nicht mehr in Field-Goal-Reichweite.

Zu den großen Helden des Spiels zählte Kenneth Gainwell. Der Running Back der Steelers erlief zwei Touchdowns.

Die Steelers stehen bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage, die Vikings bei einer 2-2-Bilanz.