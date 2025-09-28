Anzeige
NFL: Schock für Pittsburgh Steelers - Quarterback Skylar Thompson in Irland überfallen und ausgeraubt

  • Veröffentlicht: 28.09.2025
  • 16:16 Uhr
  • Daniel Kugler

Die Pittsburgh Steelers erleben einen Schock vor dem ersten Spiels in Irland. Quarterback Skylar Thompson wird ausgeraubt und erleidet leichte Verletzungen.

Schrecksekunde für die Pittsburgh Steelers im Vorfeld des ersten NFL-Spiels in Irland.

Skylar Thompson erlitt laut "NFL.com" leichte Verletzungen, nachdem Unbekannte den Quarterback am Freitagabend in Dublin überfallen und ausgeraubt hatten.

Thompson ist demnach aber wohlauf und vor dem Spiel gegen die Minnesota Vikings am Sonntag wieder zum Team zurückgekehrt.

"Wir sind über einen Vorfall informiert, in den Skylar Thompson am Freitagabend in Dublin verwickelt war", erklärte Burt Lauten, Senior Director of Communications der Steelers, in einer Stellungnahme gegenüber "NFL Media".

"Wir geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab, da wir gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der NFL weitere Informationen zu diesem Vorfall einholen", heißt es in dem Statement weiter.

Die Steelers logieren im Carton House, einem Fünf-Sterne-Hotel, das etwa 40 Minuten von Dublin und 45 Minuten vom Croke Park entfernt liegt, wo am Sonntag das historische erste Regular-Season-Spiel der NFL in Irland gegen die Vikings stattfindet.

Thompson spielt seine vierte Saison in der NFL und seine erste in Pittsburgh. Wegen einer Oberschenkelverletzung wurde der 28-jährige am 10. September auf die IR-Liste gesetzt.

Der Playmaker ist ein Siebtrunden-Pick der Miami Dolphins von 2022 und startete als Rookie in drei Spielen, darunter ein Playoff-Spiel. In der vergangenen Saison kam er für die Franchise erneut einmal zum Einsatz.

