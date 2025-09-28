Die Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens erlebten bislang einen eher enttäuschenden Saisonstart. Am Sonntag kommt es zum Krisengipfel. Wo liegen die Probleme? Und wer kriegt die Kurve? Von Chris Lugert Prognosen und Erwartungen sind gerade in der NFL durchaus eine diffizile Angelegenheit. Bevor der erste Snap einer Saison gespielt wird, gibt es meist klare Vorstellungen davon, welche Teams gut sind und welche eher nicht. Doch die Realität hält sich manchmal nicht an Expertisen oder Theorien, sie schreibt gerne ihre ganz eigene Geschichte. Bei den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs ist das derzeit wunderbar zu sehen. NFL Power Ranking: Chiefs stürzen weiter ab

Giants benchen Russell Wilson: Wie geht es für den QB weiter? Viermal in Folge standen die Chiefs im Super Bowl, die Ravens haben in Lamar Jackson und Derrick Henry zwei der besten Offensivspieler in ihren Reihen. Und beide Teams sind defensiv auf dem Papier auch mindestens okay. Die Theorie vor der Saison besagte: Beide Teams spielen auch in dieser Saison um den Titel mit. Die Realität aber sieht nach drei Wochen anders aus. Sowohl die Chiefs als auch die Ravens stehen bei einer Bilanz von 1-2, was so kaum jemand erwartet haben dürfte.

Chiefs und Ravens unter den Erwartungen Am Sonntagabend (22:25 Uhr MESZ im Liveticker) treffen die beiden AFC-Giganten aufeinander. Doch statt des erwarteten Spitzenspiels, das sich die Spielplan-Gestalter der NFL für diesen Zeitpunkt wohl ausgemalt hatten, bekommen die Zuschauer einen Krisengipfel geboten. Während der Sieger erst einmal durchatmen darf, dürften die Sorgenfalten beim Verlierer indes größer werden. Grundsatzfragen warten auf ihre Beantwortung. Doch warum schwächeln die beiden Teams überhaupt?

Spoiler: Die Bilanz mag identisch sein, aber die Gründe dafür sind verschieden. Die Chiefs und die Ravens liegen aktuell bilanztechnisch beide hinter den Erwartungen zurück, doch der Schein trügt. Denn blickt auf man die tatsächlichen Leistungen der Teams in ihren bisherigen Spielen, dann liegen Welten zwischen Kansas City und Baltimore. Eine echte inhaltliche Krise auf der einen Seite, eine eher unglückliche Verkettung mehrerer Umstände auf der anderen.

Chiefs-Offense in der Krise Die Chiefs sind weit von jenen Zeiten weg, in denen sie die beste Offensive der NFL stellten. Gerade das Passspiel war in den ersten Wochen eine herbe Enttäuschung. Nach Expected Points Added (EPA) pro Pass liegen die Chiefs nur auf Platz 15 der Liga - hinter den Dallas Cowboys, knapp vor den Washington Commanders. Man mag es kaum glauben, aber in den erweiterten Metriken ist das Laufspiel der Chiefs eines der besten der Liga. Nach EPA pro Laufversuch stehen nur die Buffalo Bills besser da. Doch im System von Andy Reid nimmt das Laufspiel generell eine eher kleinere Rolle ein. Das Passspiel muss die Offense tragen - und kann es derzeit nicht.

Weil den Chiefs aktuell die Klasse auf Receiver dafür abgeht. Rashee Rice fehlt gesperrt, Xavier Worthy ist verletzt, Travis Kelce ist nicht mehr der Starspieler von einst. Inzwischen dürfte dem Tight End dämmern, dass ein Rücktritt nach der Vorsaison wohl das Beste für alle Beteiligten gewesen wäre. Selbst gegen die New York Giants in Woche drei schafften es die Chiefs nicht, ein konstantes Passing Game aufzuziehen. Patrick Mahomes musste viel selbst kreieren und lieferte einige Highlight-Plays, zudem trat Tyquan Thornton mit einigen sensationellen Catches auf die Bühne. Doch abseits solcher individuellen Höhepunkte tun sich die Chiefs enorm schwer. Die 22 Punkte gegen die Giants waren für die Chiefs bislang der Saisonbestwert - nach 21 gegen die Los Angeles Chargers und 17 gegen die Philadelphia Eagles. Macht 60 erzielte Punkte - so viele wie die New England Patriots.

Ravens: Defense verliert die Spiele Bei den Ravens sind die erzielten Punkte ganz sicher kein Problem, im Gegenteil. Denn 111 Zähler nach drei Wochen sind Ligaspitze. Dass damit dennoch nur eines von drei Spielen gewonnen wurde, liegt an der Zahl, die in den meisten Statistiken gleich daneben steht - nämlich an den zugelassenen Punkten.

Denn Baltimore musste auch bereits 96 Punkte schlucken, so viele wie kein anderes Team der NFL. Allein 79 davon in den zwei Spielen gegen die Buffalo Bills und zuletzt gegen die Detroit Lions. Schlussfolgerung: Die Ravens haben ein massives Problem in der Defense. Dabei muss man natürlich festhalten: Sowohl die Bills als auch die Lions sehen derzeit jeweils wie eine Top-5-Offense aus, gegen solche Units kann man nicht alles weg verteidigen. Doch stellt sich nach drei Wochen die Frage: Sahen die Ravens defensiv so schlecht aus, weil der Gegner so gut war? Oder doch umgekehrt? Fakt ist: Nach EPA pro Play stellt Baltimore die schlechteste Laufverteidigung der Liga, auch die Passverteidigung ist gerade so noch Mittelfeld. Nach Success Rate sind die Ravens Platz 30, nur die Chicago Bears und Miami Dolphins liegen noch dahinter. Solche Werte sind nach drei Wochen immer mit Vorsicht zu genießen, weil andere Defenses gegen schwächere Offenses gespielt haben und die Sample Size einfach noch nicht so ausgeprägt ist. Allerdings hatten die Ravens in Woche zwei auch ein Spiel gegen die offensiv maladen Cleveland Browns, das mit in diese Zahlen einfließt.

Turnover verfälschen Ravens-Bilanz Und dennoch könnte die Bilanz bei Baltimore auch anders aussehen, denn neben einer bislang anfälligen Defense machten individuelle Fehler dem Team das Leben schwer. Zum Saisonauftakt gegen Buffalo führten die Ravens bereits deutlich und hatten den Sieg eigentlich schon in der Tasche. Doch ein am Ende teurer verschossener Extrapunkt von Kicker Tyler Loop und ein folgenschwerer Fumble von Derrick Henry öffneten den Bills die Tür, um ins Spiel zurückzukehren. Ein Henry-Fumble war auch gegen die Lions am Ende mitentscheidend für die Niederlage. So stark der Running Back auch ist: Er hat seinem Team in dieser Saison gefühlt mehr Spiele verloren als gewonnen.

NFL: Rob Gronkowski war nach verrücktem Kauf pleite

Doch so bitter diese Fehler waren: Es sind individuelle Ausreißer, keine strukturellen Probleme. Quarterback Lamar Jackson spielt bereits wieder überragend, mit neun Touchdowns führt er die Liga an, dem gegenüber stehen null Interceptions. Das Passspiel der Ravens ist nach EPA pro Play das drittbeste der Liga.

