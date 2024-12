Mit 10:29 gingen die Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs unter. Running Back Najee Harris sorgte dabei trotzdem für einen Franchise-Rekord.

Die Pittsburgh Steelers hatten den Kansas City Chiefs am Mittwoch reichlich wenig entgegenzusetzen.

Während das 10:29 für die Mannschaft von Head Coach Mike Tomlin ein Rückschlag im Playoff-Rennen der AFC war, sicherten sich Patrick Mahomes und Co. Platz eins in der Conference und die Bye Week in der ersten Playoff-Runde.

Ein wenig Grund zur Freude hatte trotz der deutlichen Niederlage Steelers-Running-Back Najee Harris, der in der Partie für 74 Rushing Yards verantwortlich zeichnete.

Als erster Spieler in der Geschichte der Franchise knackte der 26-Jährige in seinen ersten vier NFL-Spielzeiten jeweils die Marke von 1.000 Rushing Yards.