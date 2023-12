NFL: Playoff-Szenarien für Woche 16

Atlanta Falcons

Erneuter Starter-Wechsel bei den Falcons! Wie dem neuen Depth Chart der Franchise zu entnehmen ist, übernimmt Taylor Heinicke in Woche 16 wieder Under Center. Sein Konkurrent Desmond Ridder war in den letzten Wochen für die Falcons im Einsatz, brachte aber auch nicht den gewünschten Impact auf das Spiel von Head Coach Artur Smith.

• Starter: Taylor Heinicke

• Backup: Desmond Ridder

• Im Kader: Logan Woodside