NFL-Playoffs: Baltimore Ravens besiegen Houston Texans und stehen im AFC Championship Game

Anzeige Die Baltimore Ravens stehen erstmals seit elf Jahren im AFC Championship Game. In den Divisional Playoffs besiegt das Team von John Harbaugh die Houston Texans dank einer starken zweiten Halbzeit. Von Kevin Obermaier Die Baltimore Ravens haben mit einem Sieg gegen die Houston Texans zum ersten Mal seit 2012 das AFC Championship Game erreicht. Beim 34:10 (10:10) in den Divisional Playoffs war Lamar Jackson mit insgesamt vier Touchdowns der gefeierte Held. Angetrieben von 70.000 frenetischen Fans im M&T Bank Stadium in Baltimore, dominierte jedoch zunächst die Ravens-Defense das Spiel. Texans-Quarterback C.J. Stroud - in der Wild Card Round gegen die Cleveland Browns noch mit 274 Yards, drei Touchdowns und einem fast perfekten Passer Rating von 157,2 - brachte erst nach 14 Minuten einen Pass über mehr als zehn Yards an den Mann. Am Ende standen für den Rookie 165 Yards und eine Passquote von 56 Prozent zu Buche. Das Laufspiel funktionierte noch schlechter: Devin Singletary und Co. erzielten in der ersten Hälfte nur 14 Yards auf dem Boden. Auch die Ravens hatten offensiv anfangs ihre Probleme. Doch im zweiten Viertel kam das beste Team der Regular Season (13-4) ins Rollen. Gus Edwards, in der Regular Season mit 13 Touchdowns, erlief wichtige First Downs. Nelson Agholor fing einen zielgenauen Jackson-Pass für den ersten Touchdown des Spiels - 10:3.

Anzeige

Texans tragen Ravens-Punt zum Touchdown Dann der Knall: Steven Sims trug einen Ravens-Punt über 67 Yards zurück in die Endzone. Ein Play, das die Ravens sichtlich schockte: Die Offense musste dreimal in Folge nach drei Plays runter, die Defense ließ die Texans kurz vor der Pause in Field-Goal-Reichweite. Doch Ka’imi Fairbairn vergab aus 47 Yards - mit 10:10 ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit erwischten die Ravens den perfekten Start: Jackson führte sein Team im ersten Drive 55 Yards das Feld hinunter und vollendete mit einem 23-Yard-Touchdown-Lauf - 17:10. In der Folge riss Baltimore das Spiel immer mehr an sich. Die Defense erstickte Stroud, offensiv wurde das Laufspiel über Edwards, Justice Hill und vor allem Jackson immer effektiver: Der Quarterback kam am Ende auf genau 100 Rushing Yards, die Ravens insgesamt auf 229. Zu Beginn des vierten Viertels dann die Vorentscheidung: Jackson fand nach einem 93-Yard-Drive Tight End Isaiah Likely mit einem wunderschönen Lob Pass in der Endzone - Touchdown, 24:10. Gut sechs Minuten vor dem Ende erreichte der Quarterback die Endzone zum zweiten Mal zu Fuß - 31:10. Justin Tucker legte noch ein Field Goal zum Endstand von 34:10 oben drauf.

Ravens im AFC-Finale gegen Bills oder Chiefs Die Ravens empfangen im AFC-Finale am kommenden Sonntag den Gewinner der Partie Kansas City Chiefs at Buffalo Bills (um 0:30 Uhr im Liveticker) - das erste AFC Championship Game in Baltimore seit 1971. Doch auch die ausgeschiedenen Texans blicken mit Offensive Rookie of the Year-Kandidat Stroud in eine rosige Zukunft.