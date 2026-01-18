NFL-Playoffs: Denver Broncos gewinnen Overtime-Krimi - Josh Allen erneut ohne Super Bowl

- Anzeige -

Josh Allen weint auf PK: "Habe Team im Stich gelassen"

Kurz vor und nach der Pause waren Allen zudem zwei Fumble, die den Rückstand von 7:17 auf 7:23 anwachsen ließen, und eine Interception unterlaufen, als die Bills bei 17:23 an der Führung schnupperten. Zuvor hatte bereits James Cook mit einem Ballverlust den Broncos zu ihrem ersten Touchdown, dem zwischenzeitlichen 7:10, verholfen. Auf der anderen Seite führte Bo Nix das beste Team der AFC in der Overtime zum sechsten Mal in der laufenden Saison mit einem Gamewinning Drive ins AFC-Finale.

Big Man Touchdown für Denver Broncos Dabei hatte die Partie gut für die Bills begonnen. Denver ließ in Person von Lil’Jordan Humphreys einen Touchdown in der Enzone liegen, als er den Pass von Bo Nix durch seine Finger gleiten ließ, im Gegenzug vollendete Mecole Hardman mit einem Touchdown nach Pass von Allen den Drive. Nach Denvers "Three and Out" schien alles Buffalos Weg zu gehen. Zumal die Broncos das Laufspiel der Bills nicht stoppen konnte. Bereits im zweiten Viertel hatte Buffalo die 91,3 Yards überboten, die Denver in der Regular Season im Schnitt zugelassen hatte.

Doch es folgten die zahlreichen Fehler – völlig untypisch für Allen in den Playoffs. Der erste Fumble war der erste nach 427 Postseason Snaps, die Interception die erste nach 204 Postseason-Passversuchen. Und Denvers Head Coach Sean Payton zeigte mit einem Big-Man-Touchdown Kreativität, als Offensive Tackle Frank Crum einen Pass von Nix zum 10:7 verwertete.