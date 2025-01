NFL-Playoffs: Commanders-Kicker Zane Gonzalez leidet unter Zwangsstörungen

Dank einer tadellosen Vorstellung von Quarterback Jayden Daniels kamen die Commanders in die Lage mit einem möglichen Field Goal das Spiel zu gewinnen.

Das Duell in der Wild Card Round zwischen den Washington Commanders und Tampa Bay Buccaneers verlief denkbar knapp.

Die Washington Commanders stehen auch dank ihres Kickers Zane Gonzalez in der Divisional Round. Vor seinem entscheidenden Kick fing eine Kamera Zwangsstörungen ein, die von den Zuschauern falsch aufgenommen wurden.

In Wahrheit leidet er jedoch unter "OCD", also Obsessive Compulsive Disorder - zu deutsch: Zwangsstörungen.

Gonzalez verwandelte das Field Goal. Denkbar knapp mit einem "Doink", da der Ball vom Pfosten in den richtigen Bereich flog. Die Commanders gewinnen 23:20 gegen die Bucs und spiele jetzt gegen die Detroit Lions.

NFL-Kicker leidet unter Zwangsstörungen

Mit dem Richten seiner Haare versuchte Gonzalez durch diese Routine seinen Tick in den Griff zu bekommen.

Ein Ritual, was ihm dabei hilft, seinen Fokus zu finden. Er war also nicht nervös. Er blieb ruhig. Verarbeitete seine Krankheit und erledigte seinen Job.

Bereits früher, im College Football bei Arizona State, ging er mit seinen Zwangsstörungen offen um: "Ich mache viele kleine Dinge, um das in den Griff zu bekommen. Ich habe gelernt, manche Ticks zu verstecken oder sie normal wirken zu lassen. Kaum einer weiß davon. Es macht aus mir einen Perfektionisten, etwas, was man als Kicker auch sein muss. Ich habe es akzeptiert und mache das beste draus," so Gonzalez über sein "OCD".

