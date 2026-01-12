- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL Playoffs: Philadelphia Eagles scheitern an San Francisco 49ers - Christian McCaffrey überragt mit zwei Touchdowns

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 08:52 Uhr
  • Kevin Obermaier

Die Philadelphia Eagles müssen den Traum von der Titelverteidigung begraben. In der Wild Card Round ist gegen die San Francisco 49ers Schluss.

Von Kevin Obermaier

Die Titelverteidigung ist vom Tisch.

Die Philadelphia Eagles sind in der Wild Card Round der NFL-Playoffs an den San Francisco 49ers gescheitert. Der Champion verlor im heimischen Lincoln Financial Field mit 19:23 (13:10).

Die 49ers kamen perfekt aus den Startlöchern. Im zweiten Play des Spiels fand Brock Purdy Demarcus Robinson für 58 Yards, kurz später bediente der Quarterback seinen Receiver in der Endzone - 7:0 für San Francisco nach drei Minuten.

Doch auch die Eagles erzielten in ihrem ersten Drive einen Touchdown: Tight End Dallas Goedert trug den Ball aus einem Yard zu sechs Punkten. Da Kicker Jake Elliott den Extrapunkt bei starken Windböen vergab, blieben die 49ers jedoch in Front.

Goederts zweiter Touchdown sechs Minuten vor der Halbzeit - diesmal nach einem Pass von Jalen Hurts - zählte zunächst wegen eine Strafe nicht, die Schiedsrichter nahmen die Flagge aber zurück. Philadelphia übernahm mit 13:7 die Führung.

Und es kam noch schlimmer für San Francisco: Tight End George Kittle riss sich kurz vor der Pause die Achillessehne.

Im Anschluss verkürzte Kicker Eddy Pineiro aus 36 Yards zum 10:13. Ein Purdy-Fumble machte aber weitere 49ers-Punkte zunichte, es blieb bei drei Punkten Rückstand zur Halbzeit.

- Anzeige -
- Anzeige -

49ers at Eagles: Receiver wirft Touchdown-Pass

Das dritte Viertel begann, wie das zweite aufgehört hatte: mit einem Ballverlust von Purdy. Eagles-Cornerback Quinyon Mitchell fing einen Pass des 49ers-Spielmachers ab. Doch Hurts und die Eagles-Offense schlugen kein Kapital daraus.

Generell dominierten immer mehr die Defenses beider Teams. Erst kurz vor dem Schlussviertel gab es wieder Punkte zu sehen: Elliott verwandelte ein Field Goal aus 41 Yards zum 16:10.

Das letzte Quarter begann dafür fulmimant: 49ers-Receiver Jauan Jennings warf (wie vor zwei Jahren im Super Bowl) einen Touchdown-Pass auf den bis dato fast unsichtbaren Christian McCaffrey - und plötzlich führte wieder San Francisco.

- Anzeige -
- Anzeige -

Highlights: Bills gewinnen Playoff-Krimi gegen Jaguars

Doch gerade, als das Momentun komplett zu den 49ers wanderte, unterlief Purdy seine zweite Interception - und wieder war es Mitchell, der den Ball abfing. Elliott nutzte den Fehler und stellte aus 33 Yards auf 19:17 für die Eagles.

Doch McCaffrey war jetzt da. Den folgenden Drive hielt der 29-Jährige mit mehreren First Downs am Leben - und schloss ihn mit seinem zweiten Touchdown-Catch - diesmal nach Pass von Purdy - auch ab.

Pineiro verpasste zwar den Extrapunkt, das spielte aber keine Rolle mehr - die Eagles konnten das 19:23 in ihrem letzten Drive nicht mehr drehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Dreimal NFC West in den Divisional Playoffs

Die Divisional Playoffs auf NFC-Seite stehen damit fest.

Die 49ers treffen auswärts auf die topgesetzten Seattle Seahawks - ein Duell, das es an selber Stelle erst in Week 18 der Regular Season gab. San Francisco verlor dort mit 3:13.

In der anderen Partie bekommen es die Chicago Bears zu Hause mit den Los Angeles Rams zu tun.

Mehr News und Videos
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

"Chance meines Lebens": Ryan übernimmt Job bei Falcons

  • 13.01.2026
  • 10:03 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
imago images 1066459937
News

Kommentar: Die Eagles haben ein unlösbares Problem

  • 13.01.2026
  • 09:58 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: So wird Herbert nie ein Elite-Quarterback

  • 13.01.2026
  • 09:57 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Texans komplettieren Divisional Round

  • 13.01.2026
  • 09:47 Uhr

NFL - Packers-Coach untröstlich nach Bears-Comeback: "Wird lange weh tun"

  • Video
  • 01:42 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: New England Patriots gelingt erster Playoff-Sieg seit Tom Brady

  • Video
  • 06:02 Min
  • Ab 0
imago images 1070922216
News

Fällt das erste Paris-Spiel der Saints ins Wasser?

  • 13.01.2026
  • 09:29 Uhr
Rodgers Texans
News

Letztes Rodgers-Spiel? Texans beenden Steelers-Saison brutal

  • 13.01.2026
  • 09:14 Uhr
Green Bay Packers v Minnesota Vikings - NFL 2025
News

Kommentar: Dieses Packers-Fiasko muss Folgen haben

  • 13.01.2026
  • 08:59 Uhr