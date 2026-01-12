Die Philadelphia Eagles müssen den Traum von der Titelverteidigung begraben. In der Wild Card Round ist gegen die San Francisco 49ers Schluss.

Von Kevin Obermaier

Die Titelverteidigung ist vom Tisch.

Die Philadelphia Eagles sind in der Wild Card Round der NFL-Playoffs an den San Francisco 49ers gescheitert. Der Champion verlor im heimischen Lincoln Financial Field mit 19:23 (13:10).

Die 49ers kamen perfekt aus den Startlöchern. Im zweiten Play des Spiels fand Brock Purdy Demarcus Robinson für 58 Yards, kurz später bediente der Quarterback seinen Receiver in der Endzone - 7:0 für San Francisco nach drei Minuten.

Doch auch die Eagles erzielten in ihrem ersten Drive einen Touchdown: Tight End Dallas Goedert trug den Ball aus einem Yard zu sechs Punkten. Da Kicker Jake Elliott den Extrapunkt bei starken Windböen vergab, blieben die 49ers jedoch in Front.

Goederts zweiter Touchdown sechs Minuten vor der Halbzeit - diesmal nach einem Pass von Jalen Hurts - zählte zunächst wegen eine Strafe nicht, die Schiedsrichter nahmen die Flagge aber zurück. Philadelphia übernahm mit 13:7 die Führung.

Und es kam noch schlimmer für San Francisco: Tight End George Kittle riss sich kurz vor der Pause die Achillessehne.

Im Anschluss verkürzte Kicker Eddy Pineiro aus 36 Yards zum 10:13. Ein Purdy-Fumble machte aber weitere 49ers-Punkte zunichte, es blieb bei drei Punkten Rückstand zur Halbzeit.