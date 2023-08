Anzeige

Die NFL hat sich mit dem traditionellen Hall of Fame Game aus der spielfreien Offseason zurückgemeldet. Im Duell zwischen den New York Jets und den Cleveland Browns kamen die meisten Starter erwartungsgemäß nicht zum Einsatz. Am Ende trumpfte ein Rookie-Quarterback auf.

Von Chris Lugert

Erwartungsgemäß ohne Aaron Rodgers haben die New York Jets ihr Auftaktspiel in der Preseason der NFL verloren. Im traditionellen Hall of Fame Game in Canton/Ohio unterlagen die Jets den Cleveland Browns mit 16:21.

Beide Teams verzichteten zum Großteil auf ihre Stars, die beiden Starting-Quarterbacks Rodgers und Deshaun Watson kamen nicht zum Einsatz, auch bei den Wide Receivern und den Running Backs durfte bestenfalls die zweite Garde ran. So blieben auch Garrett Wilson und Breece Hall bei den Jets sowie Amari Cooper und Nick Chubb bei den Browns ohne Einsatz.

In der ersten Halbzeit hatten die Jets das Spiel weitestgehend im Griff. Quarterback Zach Wilson kam aber ebenfalls nur kurz zum Einsatz, nach drei Drives und nur fünf Passversuchen (drei Completions für 65 Yards) hatte der frühere Nummer-zwei-Pick Feierabend. Anschließend führte Tom Boyle die Offense, er konnte mit sechs angekommenen Pässen (elf Versuche) aber nur bedingt überzeugen.

Nach zwei Field Goals und einem Touchdown durch Running Back Israel Abanikanda führten die Jets zwischenzeitlich 13:0, ehe Browns-Spielmacher Kellen Mond einen langen Drive mit einem Touchdown-Pass auf John Kelly beendete. Nach einem weiteren Field Goal der Jets ging "Gang Green" mit einem 16:7 in die Halbzeit.