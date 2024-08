NFL-Preseason: Steelers-Debüt von Russell Wilson missglückt - Packers blamieren sich in Denver

New Orleans Saints vs. San Francisco 49ers 10:16

Unspektakuläres Spiel in San Francisco. Die 49ers schlagen New Orleans mit 16:10 - damit haben beide Teams nun in der Vorbereitung einen Sieg und eine Niederlage verbucht.

Die ersten Punkte brachte Saints-Allrounder Taysom Hill im zweiten Quarter nach einem 1-Yard-Run aufs Scoreboard. Die 49ers konterten noch im selben Viertel mit zwei Field Goals durch Jake Moody und dem anschließenden Touchdown-Lauf von Quarterback Joshua Dobbs.

Jeweils ein Field Goal beider Teams im zweiten Durchgang sorgten dann für den Endstand.

Dobbs erhielt bei den 49ers die meiste Spielzeit der Quarterbacks. Brock Purdy kam zwar zum Einsatz, brachte jedoch nur zwei seiner sechs Passversuche für elf Yards am Mann an.

Bei den Saints bekam vor allem Jake Haener (7/13 für 76 Yards) seine Chance, Derek Carr warf bei 7/9 für 47 Yards.