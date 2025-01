NFL Pro Bowl Games 2025: Übertragung, Livestream, TV, Teilnehmer des All-Star-Events

Diese sogenannten "Skills Challenges" testen die Athleten in Disziplinen wie Präzisionswürfen, Schnelligkeit oder Fangfähigkeiten und sorgen für unterhaltsame Wettkämpfe, die auch den Spaßfaktor betonen.

Anstelle des klassischen Pro Bowl-Spiels, das früher in voller Ausrüstung ausgetragen wurde, setzt die NFL seit 2023 auf ein überarbeitetes Format: Neben einem spannenden Flag-Football-Match messen sich die Profis in verschiedenen Geschicklichkeitswettbewerben.

Diese Veranstaltung findet traditionell am Wochenende vor dem Super Bowl statt und bringt die herausragendsten Spieler der beiden Conferences – der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) – zusammen.

Am kommenden Sonntag steht mit den NFL Pro Bowl Games das große All-Star-Event der National Football League an.

Der Super Bowl rückt näher, eine Woche zuvor werden die Football-Fans bereits in Form der NFL Pro Bowl Games auf das Mega-Event heiß gemacht. Wo wird das Spektakel aber überträgen? Und wer wird dort mit von der Partie sein? ran liefert alle wichtigen Informationen.

Das Wichtigste in Kürze

Ziel des Events ist es, die besten Spieler der Liga in lockerer Atmosphäre zu feiern und den Fans eine unterhaltsame Show zu bieten.

Wann finden die NFL Pro Bowl Games 2025 statt?

Bereits am Donnerstag, dem 30. Januar (Ortszeit), startet der Pro Bowl mit dem sogenannten Skills Showdown. Dabei treten die Spieler in verschiedenen Geschicklichkeitswettbewerben gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dieses Event findet allerdings ohne Zuschauer statt.

Das Highlight des Pro Bowl-Wochenendes folgt am Sonntag, 2. Februar, wenn das Hauptevent im Camping World Stadium in Orlando ausgetragen wird.

Besonders erfreulich für Fans in Deutschland: Der Startschuss fällt zur besten Sendezeit um 21:00 Uhr. Vor Ort in Orlando, Florida, bedeutet das einen Kickoff um 15:00 Uhr am Nachmittag.