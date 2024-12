Die Pro Bowl Games , das jährliche All-Star-Event der NFL, werden am Donnerstag, dem 30. Januar, und am Sonntag, dem 2. Februar, im Camping World Stadium in Orlando ausgetragen.

Die NFL hat bekanntgegeben, welche Geschicklichkeitswettbewerbe bei den Pro Bowl Games 2025 am Start sind. So messen sich die Stars beim Völkerball, bei den Satisfying Catches, in Helmet Harmony und im Tauziehen.

Satisfying Catches : Ein Wide Receiver, ein Tight End und ein Defensive Back aus jeder Conference treten in einem Hindernisparcours gegeneinander an, bei dem sie aus einer Pass-Maschine aus drei verschiedenen Entfernungen Bälle fangen müssen.

Passing The Test : Quarterbacks versuchen, in 40 Sekunden Ziele in verschiedenen Entfernungen auf dem Spielfeld zu treffen, die unterschiedlich viele Punkte bringen. Vorher wählt jeder Quarterback einen Mitspieler aus, der fünf Quizfragen zu aktuellen Pro-Bowl-Spielern beantwortet. Für jede richtige Antwort erhält der Quarterback zusätzliche zehn Sekunden.

Los Angeles Rams Week 16: at New York Jets Week 17: vs. Arizona Cardinals Week 18: vs. Seattle Seahawks

San Francisco 49ers Week 16: at Miami Dolphins Week 17: vs. Detroit Lions Week 18: at Arizona Cardinals

Seattle Seahawks Week 16: vs. Minnesota Vikings Week 17: at Chicago Bears Week 18: at Los Angeles Rams

Arizona Cardinals Week 16: at Carolina Panthers Week 17: at Los Angeles Rams Week 18: vs. San Francisco 49ers

Atlanta Falcons Week 16: vs. New York Giants Week 17: at Washington Commanders Week 18: vs. Carolina Panthers

Carolina Panthers Week 16: vs. Arizona Cardinals Week 17: at Tampa Bay Buccaneers Week 18: at Atlanta Falcons

New Orleans Saints Week 16: at Green Bay Packers Week 17: vs. Las Vegas Raiders Week 18: at Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers Week 16: at Dallas Cowboys Week 17: vs. Carolina Panthers Week 18: vs. New Orleans Saints

Dallas Cowboys Week 16: vs. Tampa Bay Buccaneers Week 17: at Philadelphia Eagles Week 18: vs. Washington Commanders

New York Giants Week 16: at Atlanta Falcons Week 17: vs. Indianapolis Colts Week 18: at Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles Week 16: at Washington Commanders Week 17: vs. Dallas Cowboys Week 18: vs. New York Giants

Washington Commanders Week 16: vs. Philadelphia Eagles Week 17: vs. Atlanta Falcons Week 18: at Dallas Cowboys

Minnesota Vikings Week 16: at Seattle Seahawks Week 17: vs. Green Bay Packers Week 18: at Detroit Lions

Green Bay Packers Week 16: vs. New Orleans Saints Week 17: at Minnesota Vikings Week 18: vs. Chicago Bears

Detroit Lions Week 16: at Chicago Bears Week 17: at San Francisco 49ers Week 18: vs. Minnesota Vikings

Chicago Bears Week 16: vs. Detroit Lions Week 17: vs. Seattle Seahawks Week 18: at Green Bay Packers

Los Angeles Chargers Week 16: vs. Denver Broncos Week 17: at New England Patriots Week 18: at Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders Week 16: vs. Jacksonville Jaguars Week 17: at New Orleans Saints Week 18: vs. Los Angeles Chargers

Kansas City Chiefs Week 16: vs. Houston Texans Week 17: at Pittsburgh Steelers Week 18: at Denver Broncos

Denver Broncos Week 16: at Los Angeles Chargers Week 17: at Cincinnati Bengals Week 18: vs. Kansas City Chiefs

Tennessee Titans Week 16: at Indianapolis Colts Week 17: at Jacksonville Jaguars Week 18: vs. Houston Texans

Jacksonville Jaguars Week 16: at Las Vegas Raiders Week 17: vs. Tennessee Titans Week 18: at Indianapolis Colts

Indianapolis Colts Week 16: vs. Tennessee Titans Week 17: at New York Giants Week 18: vs. Jacksonville Jaguars

Houston Texans Week 16: at Kansas City Chiefs Week 17: vs. Baltimore Ravens Week 18: at Tennessee Titans

New York Jets Week 16: vs. Los Angeles Rams Week 17: at Buffalo Bills Week 18: vs. Miami Dolphins

New England Patriots Week 16: at Buffalo Bills Week 17: vs. Los Angeles Chargers Week 18: vs. Buffalo Bills

Buffalo Bills Week 16: vs. New England Patriots Week 17: vs. New York Jets Week 18: at New England Patriots

Miami Dolphins Week 16: vs. San Francisco 49ers Week 17: at Cleveland Browns Week 18: at New York Jets

Pittsburgh Steelers Week 16: at Baltimore Ravens Week 17: vs. Kansas City Chiefs Week 18: vs. Cincinnati Bengals

Cleveland Browns Week 16: at Cincinnati Bengals Week 17: vs. Miami Dolphins Week 18: at Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals Week 16: vs. Cleveland Browns Week 17: vs. Denver Broncos Week 18: at Pittsburgh Steelers

Baltimore Ravens Week 16: vs. Pittsburgh Steelers Week 17: at Houston Texans Week 18: vs. Cleveland Browns

Das Restprogramm der 32 NFL-Teams Die Jagd um die Playoff-Plätze geht in die heiße Phase. In der Regular Season sind nur noch vier Spieltage zu absolvieren. Vier Teams konnten sich bereits vorzeitig qualifizieren. Welche Franchises ziehen nach? ran präsentiert vor Woche 16 das Restprogramm jeder Mannschaft.

Völkerball: Ein Turnier in drei Runden im klassischen Völkerball mit sechs Teams aus fünf Spielern. Die Teams bestehen aus einer Mischung aus Offensiv-, Defensiv- und Special Teams der AFC, die gegen eine Auswahl der NFC antritt.

Punt Perfect: Zwei Spieler (ein Punter und ein Nicht-Punter) aus jeder Conference treten gegeneinander an und versuchen, so viele Punts wie möglich in sechs Eimern in der Endzone zu platzieren. Jeder Eimer ist einen Punkt wert, jeder fünfte Punt drei Punkte.

The Great Football Race: Sechs Spieler aus jeder Conference treten in einem Staffellauf, der aus fünf verschiedenen Herausforderungen besteht und mit einem Schlittenrennen endet, gegeneinander an. Das Team, das zuerst die Ziellinie überquert, gewinnt.

Tauziehen: Ein 5-gegen-5-Wettbewerb. Die Spieler stehen über einem Schaumstoffgraben und müssen rückwärts am Seil ziehen, um das gegnerische Team in ihre Richtung zu bewegen. Der Wettbewerb wird im K.o.-System ausgetragen, und das Quintett, das das gegnerische Team zweimal in den Schaumstoffgraben zieht, gewinnt.